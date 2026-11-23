Alertă la Istanbul. De mai bine de 20 ore, autoritățile sunt pe urmele unui leu care a fost văzut plimbându-se prin nordul orașului.

Animalul ar fi fugit dintr-o locuință privată, unde era ținut în captivitate. Deși echipele au reușit să-i identifice poziția cu ajutorul dronelor cu camere termice, animalul a dispărut din nou.

La operațiune participă polițiști, jandarmi, salvatori și medici veterinari, care încearcă să-l captureze fără să-l rănească. Localnicii au fost avertizați să rămână în case și să nu se apropie de leu dacă îl văd.

Potrivit primarului districtului, animalul a trecut chiar și pe lângă mai multe găini, fără să le atace.