Un atac cu rachete asupra ambasadei SUA din capitala irakiană, Bagdad, a avut loc sâmbătă dimineață, au declarat surse din cadrul serviciilor de securitate irakiene pentru Reuters, transmite hotnews.ro.

Coloane de fum și flăcări au fost văzute ridicându-se din clădirea ambasadei, potrivit Reuters. Imagini cu urmările atacului au fost publicate pe rețelele de socializare.

Detalii despre pagube nu sunt deocamdată cunoscute. Associated Press a relatat că o rachetă a lovit un heliport din complexul ambasadei SUA.

Atacul a avut loc la scurt timp după ce doi luptători susținuți de Iran au fost uciși în atacuri asupra capitalei Irakului, a relatat AFP, citând mai multe surse.

Fum care se ridică din ambasada SUA la Bagdad. redit line: Ali Jabar / AP / Profimedia

La începutul acestei luni, Departamentul de Stat al SUA a ordonat personalului care nu este implicat în situații de urgență și membrilor familiilor acestora să părăsească țări precum Irakul, din motive de securitate.