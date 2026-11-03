Americanii votează pentru un nou Congres, iar primele secții de votare s-au deschis pe coasta de est a Statelor Unite. În unele locuri, alegătorii au format cozi încă de la primele ore. Prețurile, economia și politica dură împotriva imigrației se numără printre principalele preocupări ale celor care au venit la urne. Scrutinul este un test important pentru Donald Trump și pentru partidul republican, care riscă să piardă controlul Congresului.

Primele secții s-au deschis în statele de pe coasta de est, printre care New York, Virginia și New Jersey. În unele localități, oamenii au stat la coadă pentru a-și exercita dreptul la vot.

„Încercăm nu doar să schimbăm lucrurile pentru noi, ci și pentru generația următoare.”

Pentru mulți americani, economia rămâne o preocupare majoră. Deși președintele vorbește despre creștere economică și reduceri de taxe, alegătorii spun că resimt în continuare presiunea prețurilor.

„-De obicei, trebuie să aleg între a pune benzină în mașină și a ieși să-mi cumpăr mâncare.

-Simplul fapt de a încerca să supraviețuiesc la oraș este greu, foarte greu.”

Și politica antimigrație a administrației republicane - pusă în practică adesea violent de cei de la ICE - a împărțit electoratul în două.

„Ne simțim trădați. Președintele ne-a promis ceva și a făcut contrariul. Au tratat oamenii ca pe animale. Să vedeți cum arată centrele de detenție pentru imigranți. Situația e gravă.”

În ajunul scrutinului, Donald Trump a încercat să-și mobilizeze susținătorii. S-a lăudat cu proiectele realizate în Washington, a atacat candidații democrați și a susținut că economia Statelor Unite se află într-o situație foarte bună. A vorbit inclusiv despre scăderea prețului petrolului și despre războiul cu Iranul.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII: „Am adoptat cele mai mari reduceri de taxe din istoria Americii. Iar astăzi prețul petrolului a scăzut cu 10 dolari, cea mai mare scădere din istorie. Și va scădea și mai mult, pentru că învingem Iranul, îl învingem cu ușurință.”

Dar scrutinul nu este doar un test de popularitate pentru președinte. Americanii aleg toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și 35 dintre cele 100 de mandate din Senat. Soarta majorității în camera superioară ar putea fi decisă în șapte state, unde confruntările sunt foarte strânse: Alaska, Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Michigan și Maine.

Democrații au nevoie de un câștig net de doar trei mandate pentru a obține majoritatea.

Cosmin STAN, CORESPONDENT PRO TV BUCUREȘTI:„O eventuală victorie a democraților, așa cum se prefigurează în acest moment, ar putea însemna mai multe anchete parlamentare asupra președintelui, o mai mare presiune politică asupra administrației și blocarea inițiativelor prezidențiale.”

În interiorul Partidului Democrat există și o dezbatere privind posibilitatea declanșării procedurii de impeachment împotriva lui Trump, în cazul în care republicanii pierd controlul ambelor camere ale Congresului.