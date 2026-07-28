Poliția a descoperit oase și un cadavru în stare de descompunere, despre care se crede că sunt rămășițele a cinci nou-născuți, la locuința unui cuplu din orașul Orange din sudul Franței, au anunțat marți procurorii citați de Reuters.

Descoperirea a fost făcută după ce femeia în vârstă de 32 de ani, care este și mama a doi copii de 8 și 9 ani, a născut un copil duminică.

Potrivit procurorilor, partenerul femeii, tulburat după ce a aflat despre sarcina acesteia într-un stadiu foarte avansat, a început să caute prin locuință și a găsit ceea ce păreau a fi rămășițe umane. El a alertat autoritățile prin intermediul spitalului unde femeia era internată, transmite hotnews.ro.

Procurorii au deschis luni o anchetă penală pentru suspiciune de omor, după ce poliția a percheziționat locuința cuplului.

Descoperire macabră făcută de anchetatorii francezi

Un medic legist trimis la fața locului a estimat, pe baza constatărilor preliminare, că oasele și cadavrul aflat în stare de descompunere aparțineau a cinci nou-născuți.

Bărbatul, de asemenea în vârstă de 32 de ani, le-a declarat polițiștilor că nu știa nimic despre posibilele sarcini ale partenerei sale.

Parchetul a solicitat serviciilor de protecție a copilului să efectueze de urgență o evaluare a situației celor doi copii ai cuplului, în vârstă de 8 și 9 ani.

Parchetul a emis un ordin provizoriu de plasament pentru copilul născut duminică, până la înaintarea cazului către un judecător al instanței pentru minori.

Mama, care se află în continuare internată în spital, unde a fost adusă la o zi după ce a născut acasă. Ea nu a fost încă audiată de anchetatori și deocamdată nu este clar dacă beneficia de reprezentare juridică.

Procurorii au precizat că a fost dispusă efectuarea unei autopsii asupra cadavrului aflat în stare de descompunere, iar oasele vor fi supuse unei analize antropologice într-un laborator.