O animație realizată pe baza imaginilor satelitare arată, pas cu pas, cum s-a produs dezastrul devastator de la granița dintre Nepal și Tibet.

Imaginile surprind transformarea zonei într-un interval de doar o zi: de la ghețarul aflat la mare altitudine până la valea acoperită de apă, gheață, noroi și stânci.

Potrivit analizelor preliminare, o porțiune masivă de ghețar s-a desprins de pe versant și s-a prăbușit aproximativ 1.200 de metri. Masa de gheață și rocă a ajuns în râul Lhende Khola, blocând temporar cursul acestuia și formând o barieră naturală.

Apa s-a acumulat în spatele blocajului, iar când acesta a cedat, un val uriaș de apă și materiale a pornit în aval. Torentul a antrenat gheață, pietre și noroi și a măturat totul în cale, afectând poduri, drumuri, locuințe și alte obiective de infrastructură.

Animația arată foarte clar amploarea schimbării produse într-un timp extrem de scurt și traseul pe care l-a urmat viitura din zona montană spre Nepal.

Inițial, autoritățile au suspectat că un cutremur ar fi putut declanșa evenimentul. Ulterior, analiza US Geological Survey a arătat că semnalul seismic a fost provocat chiar de prăbușirea ghețarului și de alunecarea masivă de teren, nu de un cutremur.

469 de decese confirmate

Dezastrul s-a soldat cu sute de victime. Potrivit celor mai recente date, în Nepal au fost confirmate 469 de decese, iar sute de persoane sunt în continuare date dispărute.