China a anunțat că lansarea satelitului ChinaSat-4B la bordul rachetei „Long March 7A” a eșuat, luni, după ce racheta purtătoare a înregistrat „o anomalie de zbor” la scurt timp după decolarea de la baza spațială Wenchang, informează Reuters.

Racheta a decolat la ora 20:02, ora Beijingului (12:02 GMT), a precizat agenția de știri de stat Xinhua, adăugând că momentan cauza incidentului este în analiză, transmite hotnews.ro.

Martori citați de Reuters au observat o lumină puternică în cerul nopții, după lansare, urmată de ceea ce păreau a fi mai multe fragmente strălucitoare.

Imagini video publicate în mediul online arată că, mai degrabă, racheta a explodat după lansare.

Misiunea a reprezentat primul eșec cunoscut al rachetei „Long March 7A” de la zborul inaugural al acesteia, din martie 2020. Racheta a fost repusă în serviciu în 2021 și a îndeplinit ulterior o serie de misiuni reușite.