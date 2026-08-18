De-a lungul și de-a latul Europei, anotimpul focului nu pare că vrea să treacă. În Grecia, pompierii nici nu apucă să lichideze un focar, că izbucnește altul. Iar în Belgia, autoritățile stau de pază la granița cu Germania, pentru ca un incendiu considerat sub control să nu capete din nou forță. Puține țări au scăpat de flăcări și pagubele se ridică la zeci de miliarde de euro.

Pe insula grecească Salamina, localnicii abia își revin, după un puternic incendiu de vegetație, care a provocat pagube majore în weekend. Și chiar victime. Două persoane în vârstă - un cuplu - au rămas blocate în apropierea locuinței lor și au murit, înainte ca pompierii să poată ajunge la ele.

Eliza MYKONIATI, LOCALNIC: „Trăim o tragedie. Ce putem spune? Am pierdut doi oameni din cartier. Suntem vecini de ani de zile. Două case ale unor prieteni foarte dragi au fost mistuite de flăcări. Aici suntem cu toții ca o familie”.

În timp ce anchetatorii încercau să stabilească din ce cauză a izbucnit incendiul de pe insula Salamina, focare noi au apărut în alte zone ale Greciei. Situația e tragică peste tot pe unde au trecut flăcările.

Andreas VAGIOPOULOS, ASISTENT SOCIAL LA „CRUCEA ROȘIE”: „Este o distrugere masivă. Sunt oameni care au mare nevoie de sprijinul nostru, de ajutor psihosocial, de primul ajutor pentru sănătatea lor fizică și mintală, dar și, în primul rând, de informații despre ce trebuie să facă după incendiu, în zilele care urmează. Cu alte cuvinte, oamenii trebuie să știe cum va arăta viața lor în zilele de după dezastrul pe care îl vedem aici”.

Pe de altă parte, autoritățile elene au anunțat că un bărbat în vârstă de 80 de ani a fost arestat, în orașul Kavala, din nordul țării, pentru că ar fi provocat intenționat un incendiu în zonă. E doar una dintre cele 302 arestări legate de incendii înregistrate în Grecia, de la începutul anului. Dintre acestea, 31 de persoane au ajuns după gratii pentru că ar fi pus foc intenționat.

În Belgia, pompierii continuă să lupte cu flăcările, la granița cu Germania.

Sam McNeil, THE ASSOCIATED PRESS: „Incendiul a fost în mare parte stins, dar continuă să se extindă spre est, către Germania. Iar un lucru deosebit de periculos este că aici a fost un câmp de luptă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și există muniție neexplodată la granița cu Germania, care ar putea fi detonată de incendiu , dacă acesta nu poate fi controlat”.

Yves PIEPER, RESPONSABIL SILVIC DIN HAUTES FAGNES: „Acum aproximativ 15 ani au avut loc explozii de muniție chiar aici, în această zonă. Dar incendiul a trecut din nou pe aici și, în acest an, nu au fost probleme. De cealaltă parte, știm că există obuze și multă muniție germană, însă până acum incendiile nu au ajuns la ele”.

Incendiul a distrus vegetația de la suprafață, dar a pătruns și mai adânc în sol, iar asta e o problemă în plus pentru pompieri.



SINCRON: Yves PIEPER, RESPONSABIL SILVIC DIN HAUTES FAGNES: „Incendiul a pătruns în sol până la o anumită adâncime, în turbă, și continuă să ardă. Crezi că te afli într-un loc sigur, iar apoi, la câteva sute de metri distanță, focul reapare. Se deplasează pe sub pământ, mocnește și iese la suprafață într-un alt loc, la care nu te-ai fi gândit niciodată”.



Potrivit unor estimări provizorii, realizate de cotidianul britanic "The Independent", incendiile au pârjolit deja, anul acesta, sute de mii de hectare în 80 de țări - o suprafață mai mare decât Franța, Spania și Germania la un loc. Costurile umane și economice sunt uriașe. Rapoarte preliminare sugerează că incendiile au costat, numai în Europa, între 15 și 20 de miliarde de euro.