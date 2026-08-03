În plină criză energetică, autoritățile din România cer masuri radicale. Oficialii s-au intalnit cu reprezentatii marilor companii consumatoare de curent, si le-au cerut să reducă voluntar, consumul. De mare ajutor, este ca uzinele Dacia și Ford, si-au oprit productia, până pe 19 august. Guvernul face acelasi apel, catre autoritatile locale, si populatie. In câteva localități, a fost oprit iluminatul public, pe timpul nopții.

Premierul Romîniei a făcut un apel public pentru reducerea consumului de electricitate.

Ilie BOLOJAN, PREMIERUL ROMÂNIEI: „Fac încă o dată un apel către cetățeni, către companii și către autoritățile publice să luăm măsuri voluntare pentru reducerea consumului.”

Deja în unele orașe sau chiar in comune, seara este beznă. De exemplu, în Iași, primăria a decis oprirea iluminatului public.

O economie mai mare de energie ar putea să facă marii consumatori industriali. Guvernul de la București a avut o întâlnire cu reprezentanții acestora și mulți dintre ei au anunțat că vor lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumului. Uzinele Dacia și Ford au oprit deja producția până pe 19 august. Problema cea mai mare este la orele serii, când parcurile fotovoltaice nu mai produc, iar producția este redusă și din cauza opririi reactorului 1 de la

Cernavoda. Iar consumul este mare, pentru ca sunt pornite aparatele de aer condiționat. Totuși, încep să se vadă în sistem bateriile, care asigură deja seară 5-7% din consumul total.

CORINA MURAFA, EXPERT ENERGIE: „Noi am reusit să creștem capacitatea instalată pe baterii. Nu în ritmul în care ar fi fost de dorit, dar am reusit să depășim mia de megawatii acum le vedem la orele de seară cu 200 și ceva, în zilele bune. Clar această tehnologie este cea care ne salvează în momentul de față.”

Stefana TODICĂ, REPORTER PROTV: „Guvernul are și un plan de rezervă - pentru scenariul în care marile companii, autoritățile și populația nu vor reduce consumul suficient, iar cel de-al doilea reactor de la Cernavodă se va opri si vom pierde astfel 10% din producția națională. În zilele următoare se va adopta o hotărâre de guvern, pentru ca Dispecerul Energetic Național să poate interveni pentru reducerea consumului in companii. Dacă se va ajunge aici, va trimite marilor consumatori industriali notificări cu 24 de ore înainte.”