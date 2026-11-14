O descoperire impresionantă în cadrul unei anchete de corupție din Ungaria. Aproape 20 de milioane de dolari în numerar au fost găsiți îngropați în păduri, ascunși în clădiri agricole, depozite și locuințe, dar și în seifuri din locuri izolate. Banii au fost confiscați de autoritățile anticorupție în cadrul unei anchete care îl vizează pe Miklós Seszták, fost ministru al Dezvoltării Naționale în guvernul lui Viktor Orbán.

Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Bunurilor (NVVH), instituție înființată în cadrul eforturilor noului guvern de a investiga presupusele cazuri de corupție din fosta administrație, a anunțat că a efectuat percheziții în mai multe locații, joi și vineri.

În urma descinderilor, anchetatorii au descoperit sume importante de bani ascunse în diferite locuri, inclusiv îngropate în păduri sau depozitate în seifuri de mare valoare.

Potrivit comunicatului instituției, au fost ridicați 5.071.632.000 de forinți, 2.658.350 de euro și 1.257.100 de dolari americani. Valoarea totală a banilor se ridică la aproximativ 19,5 milioane de dolari.

Întreaga sumă a fost depusă în contul Trezoreriei de Stat a Ungariei. Ministrul Finanțelor, András Kármán, a dezvăluit că 12 angajați ai instituției au avut nevoie de opt ore pentru a număra banii, folosind cinci aparate speciale.

Un fost ministru, vizat într-un dosar privind achiziții de autobuze

Ancheta îl vizează pe Miklós Seszták, care a condus Ministerul Dezvoltării Naționale între 2014 și 2018. Acesta este acuzat de luare de mită într-un dosar care are legătură cu achizițiile companiei de transport de stat. Suspiciunile vizează cumpărarea unor autobuze second-hand la prețuri umflate.

Seszták, alți doi foști miniștri din perioada guvernării Orbán și fratele fostului premier au fost arestați în dosare diferite, în contextul intensificării anchetelor privind presupusele acte de corupție.

Péter Magyar promite să investigheze fosta guvernare

Descoperirea banilor are loc la câteva luni după ce Péter Magyar a obținut o victorie categorică la alegerile din aprilie, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán.

În campania electorală, Magyar a promis că va investiga presupusele cazuri de corupție și abuzuri din perioada fostei administrații.

Liderul ungar a salutat confiscarea banilor și a afirmat că aceasta marchează oficial sfârșitul „mafiei Fidesz-KDNP”, făcând referire la fosta coaliție de guvernare.

Viktor Orbán nu a comentat ultimele evoluții. Fostul premier a respins anterior anchetele care vizau persoane din anturajul său, calificându-le drept o formă de „persecuție politică” menită să-l trimită în închisoare, transmite Știrileprotv.