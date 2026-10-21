Numărul cetățenilor ruși care locuiesc legal în Uniunea Europeană a crescut cu aproximativ 105.000 de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022. La sfârșitul anului 2025, aproape 877.000 de ruși dețineau permise de ședere valabile în statele membre, potrivit datelor Eurostat, analizate de Euronews și citate de Digi24.

Teama de mobilizare, represiunea politică și lipsa perspectivelor sunt printre principalele motive care îi determină pe cetățenii ruși să părăsească țara.

Germania, Spania și Estonia, principalele destinații

La sfârșitul anului 2025, Germania găzduia cea mai mare comunitate de cetățeni ruși din Uniunea Europeană, cu aproximativ 218.000 de persoane. Spania se afla pe locul al doilea, cu 116.800 de rezidenți ruși, urmată de Estonia, cu 78.400.

Unele dintre cele mai importante creșteri au fost înregistrate în sudul Europei. În perioada analizată, Spania a acordat permise de ședere pentru încă 44.400 de cetățeni ruși, iar Franța, pentru 13.700. În Cipru și Portugalia, numărul rezidenților ruși a crescut de 2,5, respectiv de 3,5 ori.

În schimb, Letonia, Estonia și Cehia au raportat scăderi ale numărului de rezidenți ruși, evoluții puse în legătură cu înăsprirea politicilor de migrație și cu preocupările de securitate.

Serbia, Armenia și Georgia au atras zeci de mii de ruși

Migrația cetățenilor ruși nu s-a limitat la Uniunea Europeană. Serbia a devenit una dintre destinațiile importante, numărul rezidenților ruși crescând de la aproximativ 5.000 înainte de invazia Ucrainei la 61.900 la sfârșitul anului 2025.

În Armenia și Georgia se aflau aproximativ 43.500, respectiv 70.000 de cetățeni ruși. Kazahstanul primise, până în primăvara anului 2026, peste 107.000 de migranți ruși.

Turcia a atras, de asemenea, numeroși cetățeni ruși după începutul războiului, însă ulterior a înăsprit regulile privind șederea. Până în iunie 2026, numărul permiselor de ședere valabile pentru cetățenii ruși scăzuse la 75.900, aproximativ jumătate din nivelul maxim înregistrat în 2023.

„Nu există nicio perspectivă asupra viitorului”

Cercetătorii care urmăresc migrația din Rusia au identificat mai multe valuri de plecări după februarie 2022. Un nou val, început în primăvara anului 2026, ar fi fost alimentat de zvonurile privind o posibilă mobilizare pentru războiul din Ucraina.

Anastasia Burakova, avocată și fondatoare a proiectului „Kovcheg”, care oferă asistență juridică rușilor aflați în străinătate, susține că tot mai mulți oameni nu își mai văd viitorul în Rusia.

Potrivit acesteia, incertitudinea privind evoluțiile din țară, riscurile de mobilizare și recrutare îi determină pe mulți să caute siguranță în alte state.

Printre cei care pleacă se numără în special cupluri tinere, adesea fără copii, cu ambii parteneri sub 36 de ani. Mulți au studii superioare și activează în domenii precum IT-ul, ingineria, jurnalismul, apărarea drepturilor omului sau mediul academic.

Ce impact au avut emigranții asupra economiilor țărilor gazdă

Afluxul de cetățeni ruși a avut efecte economice vizibile în unele dintre țările care i-au primit. În Armenia și Georgia, migrația și intrările de capital au contribuit la creșterea economiei în perioada 2022–2024, potrivit unei analize a institutului de cercetare CASE Center.

Mulți dintre cei stabiliți în străinătate au continuat să lucreze de la distanță pentru companii din alte țări sau și-au deschis propriile afaceri. Astfel, au contribuit la economiile locale prin plata impozitelor și cheltuielile curente.

Totuși, efectul economic s-a temperat ulterior, pe măsură ce statele gazdă s-au adaptat la afluxul de persoane și capital.

Câți ruși s-au întors în țară

Estimările privind numărul cetățenilor ruși care au revenit în țară după emigrare diferă semnificativ. Proiectul sociologic independent OutRush a estimat că cel mult 8% dintre emigranți se întorseseră în Rusia până în vara anului 2024. O analiză a institutului RANEPA, afiliat statului rus, a estimat rata de revenire pentru valul de emigrare din 2022–2023 la aproximativ 10%.

Alte estimări, provenite de la firme de consultanță și agenții de recrutare, indică procente mai mari, de până la 40–45% în anumite categorii de persoane plecate în perioada de vârf a emigrării.

Printre motivele revenirii se numără dificultățile în găsirea unui loc de muncă, problemele legate de statutul juridic în țările gazdă și închiderea unor companii rusești care își mutaseră activitatea în străinătate.

În paralel, programul oficial al Rusiei destinat atragerii persoanelor din străinătate a înregistrat un minim istoric în 2025, când doar 26.700 de persoane s-au mutat în țară prin intermediul acestuia, transmite Digi24.