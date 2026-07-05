Autorităţile mexicane au confiscat aproape trei tone de cocaină şi au arestat patru persoane aflate la bordul a două ambarcaţiuni de mici dimensiuni în apele Oceanului Pacific, a anunţat sâmbătă Marina mexicană, conform AFP.

Mexicul şi-a intensificat capturile de droguri şi arestările sub presiunea administraţiei preşedintelui american Donald Trump, care a lansat o amplă ofensivă împotriva traficului de stupefiante.

Captura a avut loc în urma unor operaţiuni de supraveghere maritimă şi aeriană desfăşurate de Garda de Coastă în largul statului Oaxaca, din sudul ţării, a precizat Marina într-un comunicat. Militarii au identificat cele două ambarcaţiuni şi au trimis o navă de patrulare, care le-a interceptat.

În urma controlului, au fost arestate patru persoane şi au fost confiscate „86 de colete care conţineau aproximativ 2.990 de kilograme de cocaină suspectată”, se arată în comunicat. De asemenea, au fost confiscate 20 de recipiente care conţineau aproximativ 1.000 de litri de benzină.

Marina estimează că operaţiunea a împiedicat comercializarea a aproximativ 5,9 milioane de doze de droguri şi a provocat grupărilor criminale un prejudiciu economic de aproximativ 37 de milioane de dolari, contribuind astfel la slăbirea „structurilor financiare şi operaţionale” ale acestora, transmite știrileprotv.ro.