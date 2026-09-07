Primii suspecți ucraineni, vizați în dosarul privind protejarea unor call-centruri care spălau milioane de hrivne, au fost plasați în arest. Printre cei reținuți este și un angajat al Procuraturii Generale, acuzat că ar fi protejat activitatea centrelor. Acesta a negat acuzațiile. O altă suspectă, despre care anchetatorii spun că era apropiată de angajatul procuraturii, a fost și ea plasată în arest. Pe rețelele sociale, ea publica deseori fotografii cu articole vestimentare de lux și cu mașini scumpe, pe care le-ar deține.

Primul a fost arestat Serghei Kropiva, angajat al Oficiului Procurorului General al Ucrainei. Anchetatorii îl suspectează că ar fi protejat, contra unor plăți, activitatea unor call-centeruri frauduloase și că ar fi legalizat bunuri și bani proveniți din această activitate. Astăzi, judecătorii au decis să-l plaseze după gratii până pe 2 noiembrie. În fața judecătorilor, Kropiva a respins acuzațiile. El a spus că este nevinovat și că o parte dintre discuțiile prezentate de anchetatori ar fi interpretate fără context.

Serghei KROPIVA, ÎNVINUIT: „Frazele menționate care au fost rostite astăzi de angajatul procuraturii, frazele și fragmentele acestor fraze, în general, nu au nimic în comun cu realitatea. Ele au fost scoase din context. În unele cazuri, acestea au fost cuvinte spuse în glumă. În general, vreau să declar că nu-mi recunosc vina.”

Pentru el, instanța a stabilit o cauțiune de 120 de milioane de hrivne, adică aproximativ 2,5 milioane de euro. Apoi, în fața judecătorilor a fost adusă Elizaveta Ivanenko, o altă suspectă în dosarul Cartagina.

În fața judecătorului, femeia a declarat că îl cunoaște pe Kropiva, dar a negat că ar fi știut despre existența unei organizații criminale și a respins orice implicare. Instanța a plasat-o în arest pentru 60 de zile cu posibilitatea unei cauțiuni de 20 de milioane de hrivne, aproximativ 417 mii de euro. În materialele anchetatorilor, Ivanenko apare sub numele de cod „Muza”. Procurorii susțin că ar fi fost implicată în legalizarea unor bani proveniți din activitatea presupuselor call-center-uri frauduloase. Pe rețelele sociale, femeia publica frecvent fotografii cu articole de lux, inclusiv genți, ceasuri și haine de brand. Iar într-o interceptare prezentată de anchetatori, „Muza” vorbește chiar despre postările sale și se teme că acestea ar putea atrage atenția asupra averii sale.

„Instagramul este răul. Dacă acum șterg toate astea, trebuie să șterg absolut tot, înțelegi? Am aici Porsche, Loro Piana, Mimi, flori... ceasuri, brățări, genți.”

Dosarul Cartagina vizează o presupusă rețea din Ucraina care ar fi protejat call-centeruri implicate în fraude. Potrivit anchetatorilor, anumite centre primeau protecție din partea unor funcționari, iar împotriva celor considerate concurente erau organizate controale și percheziții.

Mikola KARASI, PROCUROR SAP: „Folosindu-și funcția, „Cancelarul” ajuta unele grupuri de companii care activează pe piața call-centerurilor și îi persecuta pe alții. Scopul acestor percheziții nu era oprirea activității call-centerurilor, ci „să facă zgomot”.

Potrivit anchetatorilor, membrii presupusei organizații ar fi legalizat peste 42 de milioane de hrivne, adică aproximativ 875 de mii de euro. Banii ar fi fost transformați în proprietăți, mașini și alte bunuri sau transferați pe numele unor persoane apropiate. În total, anchetatorii spun că au identificat cinci membri ai presupusei organizații criminale. Acum, primii doi au ajuns în arest, iar ancheta continuă.