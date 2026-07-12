Statele Unite și Iranul împing Orientul Mijlociu spre o nouă etapă a confruntării. Armata americană a lovit aproape 140 de ținte iraniene, după atacul asupra unei nave comerciale din Strâmtoarea Ormuz. Teheranul a răspuns cu atacuri asupra mai multor state din Golf și amenință că va menține închisă una dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Baze de rachete și drone, depozite de muniții, sisteme de comunicații, posturi de supraveghere de pe coastă și mijloace navale iraniene au fost lovite de armata americană în cea mai nouă ofensivă asupra Iranului. Atacurile au vizat obiective militare din mai multe provincii, inclusiv din apropierea Strâmtorii Ormuz.

Potrivit Comandamentului Central al Statelor Unite, aproape 140 de ținte au fost bombardate într-o singură noapte. Operațiunea face parte din seria loviturilor ordonate de președintele Donald Trump, iar în ultimele trei nopți americanii susțin că au atacat peste 300 de obiective militare iraniene.

Exploziile au fost surprinse în mai multe orașe din sudul Iranului. Flăcările au cuprins instalații militare, iar coloane dense de fum s-au ridicat deasupra zonelor bombardate. Au fost raportate explozii inclusiv în apropierea orașului Bushehr, unde se află și una dintre centralele nucleare ale Iranului.

Oficialii americani spun că ofensiva a fost declanșată după ce forțele iraniene au atacat o navă comercială de tip container, aflată în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz. Vasul, care naviga sub pavilion cipriot, a fost grav avariat, un membru al echipajului este dat dispărut. La scurt timp, marinarii au fost nevoiți să abandoneze nava. Washingtonul susține că loviturile au fost lansate pentru a împiedica Iranul să mai atace navele comerciale care traversează această rută maritimă strategică.

Replica Teheranului a venit aproape imediat. Garda Revoluționară a anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz până la noi ordine și susține că orice navă care va încerca să tranziteze zona fără aprobarea autorităților iraniene va fi considerată o încălcare a noilor reguli impuse de Republica Islamică. De asemenea, Iranul a lansat atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective din Bahrain, Qatar, Iordania, Oman și Kuweit, țări pe care le acuză că sprijină operațiunile militare americane din regiune.

Autoritățile din Bahrain au activat sirenele de alarmă, iar în capitala Qatarului au fost auzite mai multe explozii și interceptări ale proiectilelor deasupra orașului.

În ciuda escaladării militare, mai multe state încearcă să readucă părțile la masa negocierilor. Qatarul conduce eforturile de mediere, iar diplomați din întreaga regiune poartă discuții pentru evitarea unui război de amploare. Deocamdată însă, schimbul de lovituri continuă, iar Strâmtoarea Ormuz, prin care trece o mare parte din petrolul transportat pe mare la nivel mondial, rămâne principalul punct de tensiune dintre Washington și Teheran.