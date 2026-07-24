Armata israeliană a anunțat vineri că se pregătește să lanseze o „operațiune majoră” de combatere a terorismului în Cisiordania ocupată, în urma unor violențe soldate cu moartea unui israelian și a patru palestinieni, informează agenția AFP, citată de Agerpres.

„În urma atacului terorist comis astăzi în zona Tal, soldații IDF se pregătesc să desfășoare o operațiune majoră de combatere a terorismului în sector”, a precizat armata.

Armata israeliană a indicat mai devreme că a intervenit într-o zonă la sud-vest de orașul palestinian Nablus, după ce a fost raportat un atac asupra unor civili israelieni care se aflau în drumeție acolo. Armata a susținut că un palestinian a furat o armă de la personalul de securitate local și a tras asupra civililor israelieni.

Oficiali palestinieni au declarat că palestinieni din orașul Tal din Cisiordania au fost atacați de civili israelieni și că patru au fost împușcați mortal și patru răniți atât de civili israelieni, cât și de soldați israelieni.

Armata israeliană și palestinenii se contrazic în privința incidentului din Cisiordania

Essam Saifi, un lider local al partidului palestinian Fatah din localitatea Tal, a declarat într-un interviu telefonic acordat Reuters că aproximativ 25-30 de coloniști evrei au atacat inițial zona de est a localității și au încercat să pătrundă în două locuințe. Potrivit acestuia, locuitorii au ieșit să îi înfrunte, moment în care coloniștii au deschis focul.

Saifi susține că, o jumătate de oră mai târziu, israelienii au revenit și au atacat partea de vest a localității, lovind un minor cu o armă. Bărbatul afirmă că această situație a provocat haos, iar ulterior au sosit forțele militare israeliene care, alături de coloniști, au început să tragă focuri de armă.

Ulterior, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a convocat o reuniune de urgență pentru a discuta un răspuns, scrie hotnews.ro.