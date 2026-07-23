Armata Statelor Unite a lansat noi lovituri asupra unor ţinte militare din Iran pentru a 12-a noapte consecutiv. Loviturile au început joi, la ora 1:00, ora Iranului (miercuri, 21:30 GMT), şi s-au încheiat aproximativ cinci ore mai târziu, a transmis Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) pe platforma X, potrivit dpa, preluată de Agerpres.



Potrivit CENTCOM, atacurile au vizat ţinte militare iraniene, inclusiv capabilităţi maritime, depozite de rachete şi drone, situri de supraveghere de coastă şi sisteme de apărare antiaeriană.

„Loviturile reduc şi mai mult capacitatea Iranului de a ataca navigatori civili şi nave comerciale”, a transmis CENTCOM.

De la reluarea blocadei porturilor iraniene, CENTCOM afirmă că a redirecţionat nouă nave comerciale şi a scos din funcţiune o altă navă. Anterior, miercuri, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat în cadrul unui eveniment desfăşurat în statul american Georgia că nu crede că Iranul este pregătit să ajungă la un acord.



Trump: „Nu sunt pregătiţi”

Potrivit lui Trump, de fiecare dată când Teheranul acceptă un compromis, încearcă ulterior să îl modifice. „Nu sunt pregătiţi. Vor fi pregătiţi foarte curând”, a spus Trump.

În aceeaşi zi, el a lansat un avertisment mai explicit, afirmând că Statele Unite vor "bombarda şi distruge" un pod sau o centrală electrică din Iran de fiecare dată când această ţară va ataca o navă în Strâmtoarea Hormuz.

Între timp, Statele Unite au trimis forţe suplimentare în regiune, a relatat The Wall Street Journal.

Potrivit publicaţiei, care citează date privind monitorizarea zborurilor şi oficiali americani, trupe, personal medical şi armament au fost desfăşurate din SUA în Orientul Mijlociu.

Un armistiţiu între Iran şi Statele Unite, convenit la mijlocul lunii iunie, nu a rezistat, fiind încălcat în mare parte, iar în această lună au izbucnit din nou confruntări în jurul Strâmtorii Hormuz, o rută strategică pentru transporturile globale de energie, care rămâne în prezent practic închisă.

Statele Unite desfăşoară lovituri atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte asupra unor ţinte din Iran, în timp ce Teheranul a lansat atacuri asupra aliaţilor SUA şi asupra unor obiective militare americane din regiune, scrie digi24.ro.

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