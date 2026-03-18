Pakistanul a anunțat miercuri un armistițiu temporar cu Afganistanul, care va fi în vigoare pe durata sărbătorii musulmane Eid al-Fitr, marcând sfârșitul Ramadanului, informează hotnews.ro.

Conform declarațiilor ministrului pakistanez al Informațiilor, Attaullah Tarar, încetarea focului va începe joi și se va încheia luni la miezul nopții, ora locală. Aceasta vine la solicitarea unor țări musulmane cu care Pakistanul întreține relații bune – Arabia Saudită, Qatar și Turcia.

„Pakistanul face acest gest de bunăvoință din respect pentru normele islamice”, a afirmat ministrul, precizând însă că orice atac transfrontalier, atac cu drone sau incident terorist va determina reluarea operațiunilor militare „cu o intensitate sporită”.

Decizia survine la câteva zile după un atac sângeros asupra unui spital pentru dependenți de droguri din Kabul, cel mai grav incident de la începutul conflictului între cele două state. Pakistanul acuză autoritățile talibane din Afganistan că adăpostesc combatanți ai mișcării Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), responsabili pentru atacuri mortale pe teritoriul pakistanez, acuzații respinse de Kabul.

Când a început conflictul?

Escaladarea conflictului a început pe 22 februarie, când Pakistanul a lansat atacuri asupra presupuselor baze insurgente de pe teritoriul afgan, acuzând din nou guvernul afgan că permite prezența grupurilor armate care operează împotriva statului pakistanez. Conflictul s-a intensificat ulterior în timpul lunii sfinte a Ramadanului, afectând securitatea regională și relațiile bilaterale dintre cele două țări vecine.