Agenția de presă de stat rusă RIA Novosti a publicat și a eliminat ulterior un articol în care era descris un posibil conflict militar între Rusia și Lituania. Materialul, semnat de Aleksandr Nosovich, conținea referiri la folosirea unor rachete cu focoase nucleare împotriva statului baltic.

Articolul, intitulat „Rusia se confruntă cu o altă operațiune militară specială – una foarte scurtă”, a fost publicat vineri dimineață și a rămas disponibil pe site-ul RIA Novosti aproximativ trei ore, potrivit publicației lituaniene Delfi.

Ulterior, agenția rusă a confirmat eliminarea materialului și a motivat decizia prin faptul că acesta nu ar fi corespuns politicii editoriale și politicii de stat a Federației Ruse.

„Articolul semnat de Alexander Nosovich a fost eliminat de pe site-ul ria.ru deoarece nu corespunde opiniei editoriale, politicii editoriale și politicii de stat a Federației Ruse”, a transmis RIA Novosti.

Deși materialul original a fost șters, fragmente din acesta au fost preluate de alte publicații rusești.

Autorul sugera un conflict „fulgerător”

Textul a apărut în contextul unei decizii recente a Parlamentului de la Vilnius privind modificarea Constituției Lituaniei. Parlamentarii au votat pentru eliminarea interdicției privind amplasarea pe teritoriul țării a armelor de distrugere în masă, inclusiv a armelor nucleare, precum și a bazelor militare străine.

În articolul publicat de RIA Novosti, Nosovich susținea că eventualul conflict dintre Rusia și statele baltice ar fi diferit de războiul din Ucraina, inclusiv din cauza geografiei.

Autorul mergea mai departe și afirma că Rusia ar putea renunța la folosirea forțelor terestre și ar putea recurge la rachete cu focoase nucleare.

Materialul se încheia cu ideea că o asemenea operațiune ar putea fi nu doar rapidă, ci „fulgerătoare”.

Kremlinul a amenințat anterior Lituania

Articolul a apărut la scurt timp după declarații făcute de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, referitoare la posibilitatea amplasării unor arme nucleare în Lituania.

Peskov a declarat că, în cazul în care arme nucleare ar fi desfășurate pe teritoriul lituanian și ar fi îndreptate spre Rusia, Lituania ar intra în vizorul armelor nucleare rusești.

Kremlinul a calificat eventualul transfer de arme nucleare în Lituania drept o escaladare majoră a tensiunilor.

Ce a decis Parlamentul Lituaniei

Parlamentul de la Vilnius a aprobat săptămâna aceasta modificarea Constituției care ar permite, în anumite condiții, amplasarea unor arme de distrugere în masă și a unor baze militare străine pe teritoriul țării.

Pentru modificare au votat 99 de parlamentari, 13 s-au pronunțat împotrivă, iar cinci s-au abținut. Pentru adoptarea definitivă sunt necesare alte două voturi, la un interval de cel puțin trei luni, iar votul final este programat pentru 2027.

Reacția autorităților lituaniene

Autoritățile de la Vilnius au reacționat la materialul publicat de RIA Novosti, afirmând că astfel de declarații se înscriu în retorica de intimidare atribuită Rusiei față de statele vecine.

Autoritățile lituaniene au transmis că nu consideră necesare acțiuni suplimentare ca reacție la astfel de declarații.

Episodul are loc pe fondul unei intensificări a preocupărilor privind securitatea statelor NATO din nordul și estul Europei. În ultimele zile au fost raportate interceptări ale unor aeronave militare rusești în apropierea spațiului aerian al Finlandei, o incursiune a unui elicopter militar rus în spațiul aerian al Poloniei și avertismente privind posibile operațiuni hibride rusești, transmite Hotnews.

Important: articolul publicat de RIA Novosti reprezintă materialul și declarațiile autorului, nu o confirmare că Rusia pregătește efectiv un atac asupra Lituaniei. Agenția rusă l-a eliminat ulterior și a spus că acesta nu corespunde politicii sale editoriale și politicii de stat.