Un incident armat a zguduit vineri orașul Norresundby, din nordul Danemarcei. Un om a fost ucis, iar un polițist a fost rănit după ce organele de drept au fost întâmpinați cu focuri de armă în timpul unei intervenții.

Tatiana Demian
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Potrivit poliției, echipajele au fost chemate la începutul după-amiezii după ce a fost semnalat un incendiu într-o clădire situată într-o zonă industrială. La sosirea forțelor de ordine, acestea au fost atacate cu focuri de armă.

Polițiștii au ripostat, iar suspectul a fost împușcat și transportat la spital în stare gravă.

„Acest bărbat a fost dus la spital și este grav rănit”, au precizat autoritățile daneze.

În urma schimbului de focuri, un civil aflat la fața locului și-a pierdut viața, iar un polițist a fost rănit. Agentul se află în stare stabilă, potrivit informațiilor oferite de oamenii legii.

Deocamdată, motivele atacatorului nu sunt cunoscute. Poliția din regiunea Jutlanda de Nord a anunțat că a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și cauza izbucnirii violențelor.

„Nu cunoaștem încă circumstanțele exacte, inclusiv motivul focurilor de armă. Acest lucru urmează să fie clarificat în cadrul anchetei”, a declarat Claus Dano, reprezentant al poliției regionale.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili dacă atacatorul a acționat singur și ce a determinat izbucnirea confruntării, transmite digi24.ro.

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