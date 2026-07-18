Un incident armat a zguduit vineri orașul Norresundby, din nordul Danemarcei. Un om a fost ucis, iar un polițist a fost rănit după ce organele de drept au fost întâmpinați cu focuri de armă în timpul unei intervenții.

Potrivit poliției, echipajele au fost chemate la începutul după-amiezii după ce a fost semnalat un incendiu într-o clădire situată într-o zonă industrială. La sosirea forțelor de ordine, acestea au fost atacate cu focuri de armă.

Polițiștii au ripostat, iar suspectul a fost împușcat și transportat la spital în stare gravă.

„Acest bărbat a fost dus la spital și este grav rănit”, au precizat autoritățile daneze.

În urma schimbului de focuri, un civil aflat la fața locului și-a pierdut viața, iar un polițist a fost rănit. Agentul se află în stare stabilă, potrivit informațiilor oferite de oamenii legii.

Deocamdată, motivele atacatorului nu sunt cunoscute. Poliția din regiunea Jutlanda de Nord a anunțat că a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și cauza izbucnirii violențelor.

„Nu cunoaștem încă circumstanțele exacte, inclusiv motivul focurilor de armă. Acest lucru urmează să fie clarificat în cadrul anchetei”, a declarat Claus Dano, reprezentant al poliției regionale.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili dacă atacatorul a acționat singur și ce a determinat izbucnirea confruntării, transmite digi24.ro.