Cel puţin 12 persoane au fost rănite într-un incident armat în Tallahassee, Florida, în apropierea stadionului „Bragg Memorial” al Universităţii Florida A&M, au anunţat departamentul local de poliţie şi universitatea, citate de Reuters.

Poliţia a precizat că 11 dintre cele 12 persoane rănite au suferit răni prin împuşcare, adăugând că 6 dintre victime sunt adulţi, iar 6 sunt minori, cel mai tânăr având 11 ani.

„În acest moment, cel puţin trei dintre victimele incidentului armat au suferit răni grave, în timp ce starea celorlalte nouă este stabilă”, a transmis Departamentul de Poliţie din Tallahassee, într-un comunicat de presă.

Primele indicii sugerează că, înainte de incidentul armat, a avut loc o altercaţie fizică.

„Unitatea pentru Infracţiuni Violente din cadrul TPD a preluat ancheta, iar detectivii lucrează pentru a stabili circumstanţele incidentului şi pentru a-i identifica pe cei responsabili. Ancheta este în plină desfăşurare. Informaţiile sunt preliminare şi pot suferi modificări pe măsură ce anchetatorii continuă să colecteze probe şi să discute cu martorii”, a mai transmis Poliţia.

Potrivit mărturiilor de pe reţelele de socializare, incidentul s-a produs după meciul de întoarcere acasă al Florida A&M în Tallahassee, scrie news.ro.