Conflictul dintre Statele Unite și Iran face noi victime. Doi soldați americani au fost uciși, unul este dat dispărut, iar alți patru au fost răniți într-un atac iranian asupra unei baze militare americane din Iordania. În replică, armata SUA a lansat noi bombardamente asupra Iranului și susține că a lovit obiective strategice din Strâmtoarea Hormuz.

Atacul asupra bazei americane din Iordania a fost lansat cu rachete balistice și drone, potrivit Comandamentului Central al Statelor Unite. Militarii americani și forțele aliate au încercat să intercepteze proiectilele, însă doi soldați și-au pierdut viața, unul este în continuare dispărut, iar alți patru au fost răniți. Garda Revoluționară iraniană susține că a distrus mai multe aeronave aflate în bază.

Odată cu atacul din Iordania, numărul militarilor americani uciși de la începutul conflictului a ajuns la 16, iar peste 430 au fost răniți.

Riposta Washingtonului nu a întârziat. Armata americană a anunțat că a lansat o nouă serie de atacuri aeriene asupra Iranului. Explozii au fost raportate în orașul-port Bandar Abbas și pe insula Qeshm, aflată în Strâmtoarea Ormuz. Agențiile iraniene IRNA și Tasnim scriu că mai multe zone și elemente de infrastructură au fost lovite.

Între timp, liderii iranieni au avertizat că Statele Unite vor primi „lecții de neuitat” dacă vor continua bombardamentele asupra Republicii Islamice. Totodată, Teheranul a anunțat suspendarea angajamentelor asumate prin acordul provizoriu semnat în urmă cu aproximativ o lună pentru oprirea luptelor.