Toate zborurile de pe aeroportul din Dubai au fost suspendate astăzi, după ce un atac cu drone a provocat un incendiu la un rezervor de combustibil, în plin conflict regional cu Iranul.

Autorităţile din Dubai au anunţat că au reuşit să controleze luni incendiul izbucnit în apropierea aeroportului internaţional, precizând că nu s-au înregistrat victime, potrivit Reuters, citată de News.ro.

„Un incident cu o dronă în apropierea Aeroportului Internaţional din Dubai a afectat unul dintre rezervoarele de combustibil”, a transmis Biroul de presă din Dubai pe rețeaua X.

Ca urmare a atacului, traficul a fost temporar întrerupt pe drumurile şi tunelurile care fac legătura cu aeroportul, a declarat poliţia, iar compania aeriană Emirates a suspendat toate zborurile către Dubai.

Unele curse au fost deja redirecţionate către Aeroportul Internaţional Al Maktoum, însă autorităţile nu au precizat când se aşteaptă ca zborurile să fie reluate.

Incidentul de luni este al treilea de la aeroportul din Dubai, unul dintre cele mai aglomerate noduri de transport internaţional din lume, de când Iranul a început atacurile asupra ţărilor din Golf pe 28 februarie. Teheranul a declarat că aceste acțiuni vizează prezenţa SUA în regiune.

De la începutul conflictului, statele arabe s-au confruntat cu peste 2.000 de atacuri cu rachete şi drone. Ţintele au inclus misiuni diplomatice şi baze militare americane, dar şi infrastructura petrolieră cheie din Golf, precum şi locuinţe şi birouri.

Pe 7 martie, o explozie puternică a fost auzită deasupra Aeroportului Internațional din Dubai, unul dintre cele mai aglomerate din lume, după interceptarea unei posibile amenințări aeriene. Operațiunile pe aeroport au fost reluate parțial. Emiratele Arabe Unite au anunțat atunci că se confruntă cu un atac cu rachete și drone provenit din Iran.

Citeste si : Explozie deasupra Aeroportului din Dubai după doborârea unei drone: zborurile revin treptat - VIDEO