Un atac cu rachetă balistică lansat de Iran asupra orașului Dimona a provocat zeci de răniți și a amplificat tensiunile deja ridicate din regiune, pe fondul schimburilor de acuzații dintre Teheran și Israel, scrie hotnews.ro.

Potrivit informațiilor publicate de The New York Times și The Times of Israel, peste 30 de persoane au fost rănite după ce racheta a lovit direct o clădire din oraș, aflat în apropierea uneia dintre cele mai sensibile facilități nucleare ale Israelului.

Armata israeliană a confirmat impactul, precizând că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate, însă nu au reușit să intercepteze racheta. O anchetă a fost deschisă pentru a stabili motivele eșecului interceptării.

Echipele Magen David Adom au intervenit rapid la fața locului. Printre victime se numără un copil de aproximativ 10 ani, aflat în stare gravă din cauza rănilor provocate de schije, și o femeie de circa 30 de ani, rănită de cioburi de sticlă. Alte 31 de persoane au suferit răni ușoare în timp ce încercau să se adăpostească, iar 14 au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza atacurilor de panică.

Țintă strategică sensibilă

Orașul Dimona găzduiește Centrul de cercetări nucleare Shimon Peres, o facilitate învăluită în secret și considerată crucială pentru securitatea Israelului. Din acest motiv, zona este extrem de sensibilă la astfel de atacuri.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a făcut apel la „reținere militară maximă”, menționând că, până în prezent, nu există indicii privind scurgeri radioactive sau niveluri periculoase de radiații.

Schimb de acuzații între Iran și Israel

Teheranul a declarat că atacul reprezintă un răspuns la lovitura asupra instalației sale nucleare de la Natanz, unde are loc îmbogățirea uraniului. Autoritățile iraniene susțin că situl a fost vizat recent, însă neagă orice risc nuclear pentru populație.

De cealaltă parte, Israelul a respins responsabilitatea pentru atacul asupra Natanz, deși facilitatea a mai fost vizată în trecut, inclusiv în contextul escaladărilor militare recente.

Situația rămâne extrem de tensionată, iar acest nou episod ridică temeri privind o posibilă extindere a conflictului, cu implicații majore pentru securitatea regională și internațională.

Conflictul în forma sa actuală a început pe 28 februarie 2026, când Statele Unite ale Americii și Israel au lansat atacuri aeriene asupra unor obiective strategice din Iran. Totuși, tensiunile dintre cele trei părți au o istorie mult mai lungă și complexă.

Relațiile dintre Iran și Israel sunt ostile de mai multe decenii, în special după Revoluția Islamică din 1979, când Teheranul a adoptat o poziție fermă împotriva existenței statului israelian. În paralel, Statele Unite ale Americii au devenit principalul aliat al Israelului în regiune, susținându-l militar și politic.