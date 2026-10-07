Atac de amploare în Rusia. Un petrolier a luat foc în Marea Neagră, în apropiere de Soci – un cunoscut oraș stațiune. Autoritățile ruse susțin că a fost un atac cu drone navale. Cei 23 de membri ai echipajului – toți cetățeni indieni - au fost evacuați. În urma incendiului s-a format o coloană uriașă de fum.

Flăcările au cuprins nava, în timp ce fumul gros s-a ridicat deasupra orașului, fiind vizibil de la kilometri distanță. Accesul pe faleză și la plaje a fost restricționat.

Nava cargo, sub pavilion liberian, transporta petrol. La câteva ore de la atac, Kievul și-a asumat acțiunea militară și susține că reprezintă un răspuns legitim la bombardamentele nocturne lansate de Moscova asupra orașelor și localităților ucrainene.