O profesoară de 61 de ani a murit, iar alte două persoane, între care un copil, au fost rănite într-un atac comis de un elev într-o școală din Staskov, în nord-vestul Slovaciei, informează marți salvatorii și autoritățile, relatează AFP.

Victima a murit în urma rănilor cu cuțitul suferite, au precizat salvatorii. Un copil, aflat în stare critică, și o profesoară de 44 de ani lovită cu cuțitul în zona pieptului, au fost transportați la spital, notează Agerpres.

Poliția a anunțat la rândul său că „situația este acum sub control”, conform unui comunicat.

Potrivit presei locale, atacul a fost comis de elev de circa 14 ani.

„Sunt profund întristat de incidentul tragic produs la școala din Staskov”, a reacționat președintele Peter Pellegrini, declarându-se „șocat că este vorba de un nou caz în care un elev a atacat profesori și un coleg de clasă”.

„Constatăm că agresivitatea și climatul de intoleranță, propagate în principal de rețelele sociale și de asemenea, din nefericire, de unii politicieni, otrăvesc pur și simplu spațiul public și influențează comportamentul copiilor noștri la școală”, a adăugat el într-un comunicat.

Prim-ministrul Robert Fico a transmis condoleanțe apropiaților victimei și a precizat că urmărește „situația de după incidentul tragic”.

În ianuarie 2025, un adolescent și-a ucis un coleg de clasă și o profesoară, rănind grav o altă persoană într-un atac cu cuțitul la un liceu din Spiska Stara Ves, în nord-estul Slovaciei, transmite Hotnews.