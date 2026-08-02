Unul dintre cele mai ample atacuri cu drone asupra Rusiei de la începutul războiului a provocat incendii și distrugeri în mai multe regiuni ale țării. Peste 600 de drone ucrainene au vizat un depozit al gigantului Wildberries, o rafinărie și alte obiective considerate strategice. Autoritățile ruse spun că două persoane au murit după ce resturile unei drone au lovit un bloc de locuințe din Engels. În același timp, armata rusă a continuat atacurile asupra mai multor regiuni din Ucraina.

Explozii puternice au zguduit depozitul Wildberries din regiunea Samara, iar în doar câteva secunde flăcările au cuprins întreaga clădire. Coloana uriașă de fum se ridică la sute de metri înălțime.

Dronele au lovit una după alta depozitul logistic de aproape 130 de mii de metri pătrați. În aceste imagini este surprins momentul în care unul dintre pereții clădirii cedează, mistuit de flăcările uriașe. La câteva ore după atac s-a prăbușit și acoperișul.

Coloana uriașă de fum s-a văzut de la zeci de kilometri, iar localnicii au filmat incendiul din mașini, din cartiere și din apartamentele lor.

Centrul logistic din Novosemeikino, inaugurat anul trecut, era ultimul depozit al companiei din Districtul Federal Volga care nu fusese lovit până acum. Atacul asupra regiunii Samara a făcut parte dintr-o operațiune mult mai amplă. Potrivit Ministerului rus al Apărării, Ucraina a lansat peste 600 de drone, unul dintre cele mai mari atacuri aeriene asupra teritoriului rus de la începutul războiului.

În regiunea Saratov, imaginile surprind un bloc de locuințe cu mai multe etaje, care a fost cuprins de flăcări. Balcoanele și apartamentele au ars, iar pompierii au încercat să ajungă la etajele superioare cu ajutorul unei autospeciale cu scară.

Autoritățile ruse spun că resturile unei drone doborâte au lovit clădirea din orașul Engels, iar două persoane au murit. Guvernatorul regiunii a confirmat și pagube asupra infrastructurii civile în Saratov și Engels. Ținta principală din zonă a fost rafinăria de petrol din Saratov. Martorii au filmat explozii și incendii puternice, iar deasupra instalațiilor industriale s-au ridicat coloane dense de fum.

La doar câțiva kilometri se află și baza aeriană strategică Engels, una dintre cele mai importante baze ale aviației ruse pentru bombardiere cu rază lungă de acțiune.

Atacurile au continuat și în alte regiuni ale Rusiei. În Kaluga a fost lovit un parc de rezervoare al unei baze petroliere, iar în regiunea Briansk au fost vizate locații unde, potrivit Ucrainei, erau depozitate și pregătite drone de atac.

Drone au fost semnalate și deasupra orașului Ufa, capitala Bașkortostanului, unde autoritățile ruse spun că resturile unui aparat doborât au provocat un incendiu într-o zonă industrială.

Volodimir Zelenski a transmis că operațiunea face parte din planul Ucrainei de a lovi obiective care susțin efortul de război al Rusiei. Liderul de la Kiev a afirmat că au fost atacate instalații strategice aflate la peste 600 de kilometri de linia frontului.

Între timp, Rusia a continuat să bombardeze orașe ucrainene. Atacurile cu drone și artilerie au lovit mai multe regiuni, printre care Dnipropetrovsk, Sumî, Nikolaev, Harikov și Kiev, unde autoritățile au raportat răniți și pagube ale locuințer, ale unei școli, dar și ale altor obiective civile.