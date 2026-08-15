Forțele ucrainene au lovit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, baza aeriană militară rusă Savasleika, situată la aproximativ 660 de kilometri de granița cu Ucraina. La această bază sunt staționate avioane de vânătoare MiG-31, capabile să lanseze rachete balistice Kinjal, relatează Kyiv Independent.

În urma exploziilor, în zona bazei aeriene Savasleika, din regiunea Nijni Novgorod, au fost observate incendii, a relatat canalul de monitorizare Exilenova Plus, pe Telegram.

Mai multe explozii au fost raportate și în orașul rus Samara. Canalul a susținut că rachete de croazieră ucrainene FP-5 Flamingo au lovit o importantă unitate de proiectare și producție aerospațială.

Guvernatorul regiunii Samara, Viaceslav Fedorișcev, a confirmat că rachete au lovit o „instalație industrială” din regiune, fără a preciza locația exactă.

Samara se află la aproximativ 800 de kilometri de granița Rusiei cu Ucraina, în timp ce baza aeriană Savasleyka este situată la aproximativ 660 de kilometri de Ucraina.

Ucraina atacă în mod regulat infrastructura militară din adâncul teritoriului Rusiei și din teritoriile ocupate, în încercarea de a reduce capacitatea Moscovei de a continua războiul, relatează hotnews.ro.