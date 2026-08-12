Noapte de atacuri ucrainene în sudul Rusiei și în Crimeea. În orașul Novorossiisk, un copil de opt ani și un bărbat au murit, iar cel puțin opt persoane au fost rănite, după un atac cu drone. În timp ce în Sevastopol autoritățile susțin că au doborât peste 30 de aparate.

Atacul asupra Novorossiiskului a avut loc în noaptea. Potrivit autorităților ruse, fragmentele dronelor au căzut în mai multe zone ale orașului și au avariat cel puțin 21 de case. Șase clădiri de locuit și un imobil comercial au fost afectate, iar în unele zone circulația a fost restricționată.

În urma atacului, un copil de opt ani și un bărbat au murit, iar alte opt persoane au fost rănite. Imagini publicate pe rețelele sociale arată incendii în mai multe zone din Novorossiisk. Au fost raportate focare în apropierea unor clădiri administrative și rezidențiale, dar și în zona terminalului petrolier și a portului militar.

„A căzut peste școala numărul 15, a avariat cabinetul și cancelaria."

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a desfășurat o operațiune „unică” împotriva bazei navale ruse din Novorossiisk. Potrivit lui Zelenski, care a publicat și imagini, atacul a fost efectuat la peste 300 de kilometri de linia frontului și a implicat drone reactive „Palianița”, rachete „Neptun” și sisteme maritime fără pilot.

În Sevastopol, autoritățile instalate de Moscova susțin că au fost doborâte peste 30 de drone. Au fost raportate pagube la mai multe blocuri și case, iar localnicii au semnalat explozii și incendii în mai multe zone.Atacuri cu drone au fost raportate și în alte regiuni din sudul Rusiei și în Crimeea.

Autoritățile ruse susțin că sistemele de apărare antiaeriană au intervenit pe parcursul nopții și că au fost distruse sau interceptate numeroase aparate. Loviturile asupra orașelor ruseși au devenit tot mai frecvente, în timp ce Ucraina încearcă să lovească obiective militare, energetice și logistice aflate la distanță de linia frontului.