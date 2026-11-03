Noi atacuri cibernetice asupra sistemelor frigorifice din marile magazine din cel puțin opt țări europene. Printre statele afectate se numără Belgia, Suedia, Irlanda, Olanda, Estonia, Finlanda, Luxemburg și România. Hackerii au modificat de la distanță temperatura frigiderelor și congelatoarelor, iar magazinele au fost nevoite să arunce cantități mari de alimente, cu pierderi de zeci de mii de euro în unele cazuri.

Și în Belgia, hackerii au intervenit asupra sistemelor de refrigerare, iar în acest magazin temperatura a ajuns până la 45 de grade Celsius, în jurul orei patru dimineața.

„-Am simțit imediat un val de căldură și am observat un miros foarte neplăcut. Am crezut că este o problemă la camera frigorifică și că o vom rezolva. Dar apoi mi-am dat seama că se întâmplă același lucru la toate frigiderele. Acum scoatem toate produsele și le aruncăm.”

Probleme similare au fost raportate și în Suedia. În unele magazine, temperatura a urcat până la 50 de grade Celsius. Produsele care nu mai puteau fi păstrate în condiții de siguranță au fost retrase, iar magazinele au început să-și golească frigiderele.

„Este de-a dreptul absurd. Nu înțeleg ce ar putea câștiga din asta. Este, de fapt, o formă de terorism.”

În Irlanda, atacul a afectat 13 magazine. Produsele refrigerate și congelate au fost retrase de la vânzare ca măsură de precauție.

În Olanda, au fost afectate 17 afaceri, în special măcelării și magazine mici. Incidente similare au fost raportate în Estonia și Finlanda, unde instalațiile frigorifice din mai multe magazine au fost afectate.

Informații despre posibile incidente similare apar și în Germania. Imaginile surprind vitrine frigorifice golite de produse, iar angajații curăță instalațiile. Deocamdată, informațiile disponibile nu oferă un bilanț clar al eventualelor pagube.

Nici România nu a fost ocolită. Șase magazine ale aceluiași lanț comercial au raportat creșteri bruște ale temperaturilor din instalațiile frigorifice, în noaptea de 1 spre 2 noiembrie. Incidentul a fost observat abia în jurul orei opt dimineața și raportat Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Nu se știe dacă toate incidentele au fost coordonate de aceeași grupare. Nicio organizație nu și-a revendicat atacurile, iar experții nu exclud nici varianta unui sabotaj cu motivație politică.