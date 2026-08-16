Rusia afirmă că Ucraina a lansat peste 600 de drone în timpul nopții, dintre care 201 au fost doborâte în regiunea Moscovei. În același timp, armata rusă a atacat Kievul cu rachete balistice. În total, autoritățile celor două țări au raportat șase morți și mai mulți răniți.

Autorităţile din ambele ţări au raportat un total de şase decese peste noapte: trei în regiunea rusă Rostov (sud-vest) şi trei în Ucraina, între care două în regiunea Zaporojie (sud) şi unul în Krivoi Rog (centru), potrivit AFP și Agerpres.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că 201 dintre drone au fost distruse de apărarea antiaeriană din regiunea Moscovei, în timp ce majoritatea au fost interceptate înainte de a ajunge în regiune.

El a adăugat că trei persoane au fost rănite în atacuri, dar nu a oferit informaţii despre posibilele pagube.

Cotidianul Kyiv Independent a relatat că forţele ucrainene au vizat un depozit aparţinând gigantului rus de retail online Wildberries şi situri industriale în oraşe din regiune.

Autorităţile ucrainene au raportat anterior că Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice peste noapte asupra Kievului.

Primarul Vitali Kliciko a declarat că s-au auzit explozii în capitala Ucrainei şi i-a îndemnat pe locuitori să rămână în adăposturi în timp ce echipajele de urgenţă erau desfăşurate la faţa locului.

Ucraina se apără de mai bine de 4 ani de invazia rusă

Au fost raportate incendii în mai multe locuri, a scris Kliciko pe Telegram. Administraţia militară a Kievului a anunţat că atacul a făcut trei răniţi.

Armata aerului ucraineană a anunţat că în alte părţi ale ţării, între care în oraşele Kremenciuk şi Krivoi Rog, au fost înregistrate atacuri cu rachete, bombe ghidate cu planare şi drone.

Declaraţiile ambelor părţi nu au putut fi verificate independent.

Ucraina luptă împotriva invaziei la scară largă a Rusiei de mai bine de patru ani. Kievul a avertizat în repetate rânduri cu privire la diminuarea stocurilor de rachete interceptoare pentru sistemele sale de apărare antiaeriană Patriot, care sunt utilizate pentru a se apăra împotriva atacurilor cu rachete balistice.

În ultimele luni, atacurile aeriene s-au intensificat de ambele părţi ale frontului, la patru ani şi jumătate de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, în ceea ce a devenit cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace, remarcă AFP.

Rusia a ucis 437 de civili ucraineni și a rănit alți 2.610 doar în luna iulie

Conform unui raport al Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMU), luna trecută a fost cea mai sângeroasă pentru civilii din Ucraina din mai 2022, cu 437 de morţi şi 2.610 răniţi.

Capitala Ucrainei a suferit pierderi deosebit de mari, cu cel puţin 54 de morţi şi 202 răniţi. Forțele ruse au lansat în mod repetat bombardamente masive asupra Kievului, folosind rachete balistice şi de croazieră.

La începutul lunii august, într-o serie de atacuri asupra oraşului şi-au pierdut viaţa cel puţin 17 persoane la Kiev şi în regiunea înconjurătoare, dar Ucraina, confruntându-se cu o lipsă de interceptoare, nu a reuşit să doboare nicio rachetă rusească.

De la începutul anului, agenţia ONU a înregistrat 12.477 de victime civile (1.839 de morţi şi 10.638 de răniţi), o creştere de 44% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi mai mult decât dublu faţă de bilanţul înregistrat în 2024.