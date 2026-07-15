Portul din Sydney, cu minunata panoramă a Operei, este foarte căutat de turiștii care vizitează Australia. Însă cei care iau masa pe faleză au o mare problemă: pescărușii fură mâncarea direct din farfurii. 

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Soluția găsită de proprietarii restaurantelor este neașteptată. Câini ciobănești, special dresați, patrulează pe terase, printre mese, și... alungă păsările. Inițiativa - numită „Patrula Pescărușilor" - s-a dovedit atât de eficientă încât a fost extinsă în mai multe locuri din Australia. 

În prezent, 35 de câini lucrează în ture scurte. Iar turiștii spun că, pentru prima dată, pot savura o porție de cartofi prăjiți la un restaurant din port fără ... să le aterizeze pescărușii în farfurie.

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