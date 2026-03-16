Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să afecteze piețele energetice globale, după ce Statele Unite au lovit un important hub petrolier al Iran, amplificând temerile privind aprovizionarea cu energie. În urma escaladării violențelor, prețurile petrolului au crescut din nou la începutul săptămânii, potrivit unei analize publicate de The Guardian.

Etalonul internațional Brent crude oil s-a scumpit cu aproximativ 1,8% luni dimineață, ajungând la 104,98 dolari pe baril, pe fondul îngrijorărilor legate de impactul conflictului asupra aprovizionării globale.

Escaladarea vine după ce armata americană a lovit infrastructura militară de pe Insula Kharg, un nod strategic pentru industria petrolieră iraniană. Insula, situată în Golful Persic, este un centru esențial de procesare și export, prin care tranzitează în mod obișnuit aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului.

Președintele american Donald Trump a declarat că atacurile au „distrus complet” o mare parte din infrastructura militară de pe insulă și a sugerat că operațiunea ar putea continua. În același timp, liderul de la Casa Albă a afirmat că infrastructura petrolieră și energetică a fost evitată „din motive de decență”, susținând că au fost vizate exclusiv obiective militare.

Strâmtoarea Ormuz, blocaj strategic pentru petrolul mondial

Situația este complicată și de blocarea Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol. Potrivit relatărilor, traficul prin strâmtoare a fost practic paralizat de la începutul conflictului.

Donald Trump a cerut aliaților să contribuie la redeschiderea rutei maritime și a îndemnat public țări precum Franța, Japonia, Coreea de Sud, Regatul Unit și chiar China să participe la un efort comun pentru protejarea navelor comerciale de eventuale atacuri iraniene.

Reacțiile aliaților au fost însă prudente. Ministerul de Externe din Coreea de Sud a anunțat că analizează „diverse opțiuni”, iar guvernul britanic ia în calcul trimiterea unor drone specializate în neutralizarea minelor maritime, în locul unor nave militare, pentru a evita o escaladare a crizei.

Creșteri ale prețurilor la combustibil și tensiuni pe piețele globale

Creșterea tensiunilor a dus deja la scumpirea combustibilului în mai multe regiuni ale lumii. În Statele Unite ale Americii, prețul mediu al benzinei a ajuns duminică la 3,70 dolari pe galon, cu peste 60 de cenți mai mult decât în urmă cu o lună, potrivit datelor publicate de American Automobile Association.

În Europa, piețele energetice resimt de asemenea presiunea conflictului. Contractele de referință pentru gaz natural tranzacționate în Olanda au crescut luni la 51,94 euro pe megawatt-oră, pe fondul perturbării exporturilor de gaz natural lichefiat.

În timp ce piețele bursiere europene au evoluat mixt – cu o ușoară creștere a indicelui FTSE 100 și scăderi moderate în alte mari economii – incertitudinea privind conflictul din Orientul Mijlociu continuă să mențină presiunea asupra piețelor energetice globale.

În ciuda îngrijorărilor, Donald Trump a încercat să minimalizeze riscurile unei crize prelungite, declarând că prețurile la combustibil ar putea scădea din nou. „Există foarte mult petrol și foarte mult gaz. Sunt doar puțin blocate acum, dar vor fi deblocate curând”, a afirmat liderul american.