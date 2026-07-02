Un atentat cu bombă soldat cu victime a avut loc în centrul capitalei siriene Damasc, unde cel puțin cinci persoane au murit, iar alte 16 au fost rănite în urma unei explozii produse într-o cafenea frecventată, potrivit presei de stat siriene.

Tatiana Demian
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Potrivit televiziunii de stat, o bombă ar fi fost amplasată într-o cafenea situată în apropierea Palatului de Justiție din centrul Damascului.

Agenția de știri SANA a confirmat bilanțul victimelor, citând șeful serviciilor medicale de urgență, transmite digi24.ro.

Atentatul nu a fost revendicat

Deocamdată, nu există informații suplimentare despre atac, iar responsabilitatea nu a fost revendicată de nicio grupare.

Autoritățile nu au oferit detalii privind autorii sau circumstanțele exacte ale exploziei.

Val de atacuri în capitala siriană în ultimii ani

Damasc a fost ținta mai multor atacuri în perioada recentă, după schimbările politice majore din țară.

Pe 19 mai, o mașină-capcană a explodat în fața unei clădiri a Ministerului Apărării, provocând moartea unui soldat și rănirea a cel puțin 18 persoane.

Explozia de joi se înscrie într-un context de securitate fragilă, marcat de atacuri sporadice în capitala siriană.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au anunțat deocamdată noi detalii oficiale.

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