Au început funeraliile fostului Lider Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ucis într-un atac aerian la începutul războiului din Iran. Ceremoniile funerare se vor desfășura timp de șase zile, în perioada 4–9 iulie, prima fiind organizată sâmbătă la Marea Moschee Mosalla din Teheran, în prezența oficialilor și a mii de participanți.

Sosiţi încă de la primele ore ale dimineții - şi îmbrăcaţi în mare parte în negru - mulţi dintre iranieni flutură steaguri şiite roşii cu inscripţia „Martir”.

La patru luni de la moartea ayatollahului în urma unor atacuri israeliano-americane, sicriul său, pe care a fost aşezat emblematicul său turban negru, este expus în incinta Marii Mosalla, un complex religios şi politic situat în capitală.

Câteva mii de credincioşi s-au adunat acolo sâmbătă, înainte de începerea oficială a funeraliilor. Unii au parcurs mai mulţi kilometri pe jos pentru a ajunge la locul respectiv.

Milioane de oameni, așteptați la funeralii

Autorităţile iraniene au declarat că se aşteaptă la între 15 şi 20 de milioane de participanţi numai în Teheran la aceste funeralii, care se anunţă a fi cele mai mari din istoria Iranului.

Evenimentul, care urmează să se desfăşoare pe parcursul a şase zile, se doreşte a fi o demonstraţie de forţă, în plină desfăşurare a negocierilor diplomatice dintre Statele Unite şi Iran, după semnarea, luna trecută, a unui acord-cadru menit să pună capăt conflictului.

Prezenţa fiului său Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, care i-a succedat la începutul lunii martie în funcţia de ghid suprem, nu a fost confirmată. Rănit în timpul atacurilor care i-au ucis tatăl, liderul se exprimă doar prin comunicate care îi sunt atribuite şi nu a apărut în public.

Cu ocazia acestui omagiu, care are loc la şase luni după manifestările ample împotriva scumpirii vieţii şi a puterii, centrul Teheranului a fost transformat într-o fortăreaţă, cu numeroase baraje de poliţie, a constatat AFP.

Cum va avea loc ceremonia

Sicriul va fi expus zi şi noapte până luni în incinta Marii Mosalla, înainte de o procesiune pe străzile capitalei. Apoi, va face escală în mai multe oraşe din Iran şi Irak, înainte de înmormântarea din 9 iulie în oraşul sfânt Mashhad, din care era originar defunctul. În faţa publicului, mai mulţi înalţi oficiali iranieni şi câţiva demnitari străini i-au adus vineri un ultim omagiu în Grande Mosalla liderului suprem care a condus destinele Iranului timp de peste trei decenii, până la moartea sa, la vârsta de 86 de ani.

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Pentru a găzdui iranieni din toată ţara, peste 400 de corturi ale Semilunii Roşii iraniene au fost montate într-un mare parc din capitală, a constatat AFP. Au fost amplasate în prealabil camioane-cisternă, gata să răcorească mulţimea în condiţiile unor temperaturi care se preconizează că vor depăşi 35 °C.

Iniţial programate pentru luna martie, dar amânate din cauza războiului, funeraliile includ o oprire la două sanctuare şiite din Irakul vecin. Alături de sicriul lui Ali Khamenei sunt expuse sicriele celor apropiaţi lui, ucişi împreună cu el în prima zi a războiului: una dintre fiicele sale, un ginere, o noră şi o nepoată, în vârstă de 14 luni, potrivit autorităţilor, transmite știrileprotv.ro.