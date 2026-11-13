Autorităţile au făcut publice mai multe informaţii despre împuşcăturile mortale care au avut loc joi în zona Logan Circle din Washington, D.C., aflată la circa 1,6 km de Casa Albă.

Poliţia l-a identificat pe Matt Wade Lambert, în vârstă de 55 de ani, ca fiind bărbatul care a împuşcat cinci persoane, ucigând una dintre ele, înainte de a se sinucide în apartamentul său, relatează CNN, potrivit News.ro.

Lambert, medic la urgenţă, l-a împuşcat mortal pe James Stuart, în vârstă de 46 de ani, în incinta sălii de fitness VIDA. Stuart era administratorul clădirii din complexul rezidenţial de lux în care locuia Lambert, a declarat poliţia. Potrivit poliţiei, Lambert avea un conflict de lungă durată cu asociaţia de proprietari ai clădirii în legătură cu lucrările de întreţinere.

După ce a părăsit sala de sport, Lambert a intrat în clădire, s-a dus la apartamentul său de la etajul şapte şi a împuşcat alte patru victime cu o puşcă de la balconul său. Poliţia a declarat că două femei şi doi bărbaţi au fost transportaţi la spitalele locale pentru îngrijiri medicale. Una dintre victime este în stare critică.

Lambert dăduse în judecată Asociaţia de Proprietari Metropole

Lambert dăduse în judecată Asociaţia de Proprietari Metropole în martie 2025, susţinând că lucrările de întreţinere efectuate de asociaţie au provocat pagube cauzate de apă şi mucegai în apartamentul său de la ultimul etaj. Un cont de pe reţeaua X, care a publicat documente judiciare referitoare la disputa lui Lambert – în jurul momentului împuşcăturilor – afirmă: „Manifestul meu este un raport tehnic” şi include o captură de ecran a unui raport care pare să descrie pagubele din apartamentul lui Lambert.

Doi martori au declarat pentru CNN că Lambert a dat telefoane la scurt timp după evacuarea clădirii pentru a-şi explica acţiunile. Unul dintre martori, Sean McClafferty, care locuieşte în Metropole, spune că se afla alături de portarul clădirii când acesta a primit un telefon de la Lambert. „Practic, i-a spus portarului nostru: «Asta trebuie să fac pentru a atrage atenţia»”, a spus McClafferty.

Avocatul Joel Braithwaite, care l-a reprezentat pe Lambert în procesul împotriva asociaţiei de proprietari a blocului său, a spus că joi se împlinea un an de când clientul său şi-a îngropat mama. Totuşi, avocatul a spus că a vorbit cu Lambert în ultimele 24-48 de ore, iar acesta era „în mare formă”. Braithwaite a mai spus că litigiul l-a costat peste 300.000 de dolari.

Jeff Carroll, şeful interimar al Departamentului de Poliţie Metropolitană din Washington, a declarat că suspectul a folosit un pistol în interiorul sălii de sport şi o puşcă atunci când a tras de la balconul său. Suspectul nu avea nicio armă de foc înregistrată în Washington, a precizat el, adăugând că împuşcăturile au avut loc în mai puţin de cinci minute, scrie știrileprotv.ro