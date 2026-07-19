Rămași fără marfă și cu pagube de milioane de ruble, mii de antreprenori ruși pun acum sub semnul întrebării modificările făcute de Wildberries în contractele cu vânzătorii cu doar două săptămâni înainte de atac. Compania a introdus atunci o clauză prin care nu mai răspunde pentru bunurile distruse în urma loviturilor cu drone. Acum, după valul de critici, fondatoarea platformei spune că sunt analizate compensații pentru comercianți. Pagubele totale sunt estimate la peste 1,3 miliarde de dolari.

„-La depozitul Wildberries a ars marfă, a companiei mele, de 15 milioane.

-Acolo aveam marfă de 7-9 milioane.”

Astfel de imagini au împânzit rețelele sociale, după atacul de ieri asupra depozitului Wildberries. Mii de antreprenori au ieșit în fața camerelor și au povestit despre pagubele suferite.

„Aveam marfă de 500 de mii (n.red.- ruble). Încă nu e așa rău. Eu știu oameni care aveau marfă de 80 de milioane, o sută de milioane.”

Mulți aveau toate stocurile într-un singur centru logistic, iar incendiul le-a distrus întreaga marfă. Unii afirmă că au investit economiile de o viață și că acum au rămas atât fără produse, cât și fără sursa principală de venit.

„A suferit pagube enorme. Avem produse hand-made. Fiecare cutiuță strânsă cu mâna.”

Nemulțumirea a crescut și mai mult după ce pe internet a fost distribuit un extras din regulamentul Wildberries, actualizat în această lună. Documentul prevede că platforma nu poartă răspundere pentru bunurile distruse în urma atacurilor cu drone sau a altor acțiuni militare, astfel că vânzătorii ar putea să nu primească nicio compensație.

„Este o coincidență faptul că marketplace-urile Wildberries și Ozon și-au actualizat oferta în urmă cu doar două săptămâni, iar acum nu vor mai acorda despăgubiri pentru astfel de mărfuri? Aceste cazuri sunt considerate forță majoră. O coincidență foarte ciudată.

-Din încasările mele se rețin o mulțime de comisioane, taxe și chiar prime de asigurare. Dar, în final, se dovedește că nu sunt protejată cu nimic. Pur și simplu mi-au luat banii și atât. Mi-au încasat bani care erau ai mei, investiți din propriul buzunar. Eu i-am câștigat, am plătit deja taxe pentru ei, apoi i-am investit în producție și am încredințat marfa unui marketplace, cu scopul de a fi vândută. Pentru toate acestea mi s-au reținut deja bani. Iar acum mi se spune: „Ne pare rău, este un caz de forță majoră.””

Wildberries a anunțat că va acorda compensații familiilor angajaților uciși și celor răniți în atac, însă nu a promis despăgubiri pentru mărfurile comercianților distruse în incendiu. Compania susține că lanțul de livrări continuă să funcționeze, în timp ce numeroși antreprenori spun că își văd afacerile ruinate. Astăzi fondatoarea Tatiana Kim a anunțat că, deși compania nu are obligația contractuală de a despăgubi comercianții, lucrează la un mecanism de compensații și alte măsuri de sprijin, fără să spună ce sume vor fi acordate. Nemulțumiți sunt și cumpărătorii. Într-o Rusie afectată de criza combustibilului și de scumpirea alimentelor de bază, probleme au apărut acum și la platforma de unde milioane de oameni cumpărau cele mai ieftine produse.

„Știți ce o să fie acum? Pe lângă faptul că au majorat tarifele pentru logistică și au mărit comisioanele din cauza întregii situații legate de combustibil, aceste comisioane au fost majorate foarte mult.”

Pagubele totale pentru antreprenori sunt estimate la peste 1,3 miliarde de dolari. Ucraina justifică atacul spunând că depozitele Wildberries erau folosite pentru aprovizionarea cu componente destinate producerii dronelor și sistemelor de navigație pentru armata rusă. Kievul susține că, din acest motiv, ele reprezentau o țintă militară legitimă.