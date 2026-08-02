Un grav accident aviatic s-a produs în Peru, unde un avion de mici dimensiuni care transporta turiști s-a prăbușit în apropierea celebrului sit arheologic al liniilor Nazca. Toate cele 13 persoane aflate la bord – 11 pasageri și doi piloți – și-au pierdut viața, potrivit autorităților peruane și presei locale.

Aeronava implicată în accident este un Cessna Caravan C-208, folosit pentru zboruri turistice deasupra liniilor Nazca, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Peru. Accidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orei 13:00, ora locală, în regiunea Pueblo Viejo, la scurt timp după ce avionul decolase de pe aeroportul din Pisco.

Potrivit autorităților, la bord se aflau 11 turiști și doi piloți, transmite digi24.ro.

Printre victime sunt turiști din trei țări europene

Agenția de presă de stat din Peru a anunțat că printre pasagerii decedați se aflau șapte cetățeni italieni, doi germani și doi spanioli.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit cauza prăbușirii, iar anchetatorii au deschis o investigație pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului.

Autoritățile și compania aeriană au transmis condoleanțe

Municipalitatea Provincială din Nazca și-a exprimat profunda tristețe față de tragedie și a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

Avionul aparținea companiei aeriene peruane Aerodiana, care a anunțat că își va reevalua programul de zbor în funcție de măsurile și recomandările autorităților competente.

Nu este primul accident de acest fel

Liniile Nazca atrag anual mii de turiști care aleg să le admire din avion, singura modalitate prin care pot fi observate în întregime celebrele geoglife desenate în deșert.

Din păcate, acesta nu este primul accident aviatic produs în zonă. În 2022, un alt avion turistic s-a prăbușit în timpul unui zbor deasupra liniilor Nazca, provocând moartea tuturor celor șapte persoane aflate la bord. Un incident similar s-a produs și în 2010, când șase oameni și-au pierdut viața după prăbușirea unei alte aeronave turistice.

Noua tragedie readuce în atenție siguranța zborurilor turistice desfășurate deasupra unuia dintre cele mai spectaculoase și vizitate situri arheologice din America de Sud.