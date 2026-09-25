Băiețelul de 4 ani din comuna Dofteana, județul Bacău, dispărut joi de acasă, a fost găsit decedat vineri, în râul Trotuș. Copilul, diagnosticat cu autism, era căutat de aproape 24 de ore de sute de persoane.

Iosif a fost găsit fără viață de un scafandru, în râul Trotuș, la aproximativ 500 de metri de casă.

Peste 250 de oameni au participat la operațiunile de căutare, printre care polițiști, jandarmi, pompieri, pădurari, salvamontiști, localnici și voluntari. Echipele au verificat lunca râului Trotuș, parcul și zonele cu miriște și vegetație deasă din împrejurimi, scrie știrileprotv.ro

La căutări au fost folosite drone, o cameră cu termoviziune și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație. Operațiunile au continuat inclusiv pe timpul nopții, însă fără rezultat.

Primele imagini cu băiețelul au fost surprinse de o cameră de supraveghere, la scurt timp după ce acesta a ieșit pe poarta casei. În imagini, copilul aleargă pe stradă și pare dezorientat. Camera se afla la câteva sute de metri de locuința familiei.

Familia se mutase în Dofteana cu mai puțin de o lună și jumătate înainte de dispariție, astfel că băiețelul nu cunoștea zona. Copilul avea un frate mai mic, de 3 ani, și locuia împreună cu mama și mătușa sa.