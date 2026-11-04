Fostul preşedinte american Barack Obama, care s-a implicat în campania pentru alegerile de marţi, a comentat rezultatele ce arată o victorie categorică a democraţilor în ambele camere ale Congresului.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Obama a atras atenția că democrații nu trebuie să aștepte următorul scrutin pentru a acționa, chiar dacă actuala administrație mai are încă doi ani de mandat.

„Deși această administrație mai are încă doi ani la dispoziție, trebuie să ne punem acum pe treabă, să aducem schimbări acolo unde avem puterea să o facem, să prevenim alte daune și să pregătim viitorul”, a scris fostul lider de la Casa Albă.

Obama a apreciat rezultatele obținute de candidații democrați în diferite regiuni ale țării, inclusiv în zone considerate până acum dificil de câștigat. Acesta a evidențiat diversitatea candidaților și faptul că aceștia au fost uniți de valori comune și de angajamentul față de comunitățile pe care le reprezintă.

„Aceste rezultate au fost posibile doar datorită faptului că candidați remarcabili și-au depus candidatura în fiecare regiune a țării, inclusiv în zone considerate cândva fără șanse”, a afirmat Obama.

Fostul președinte a adăugat că alegătorii își doresc reprezentanți preocupați de problemele reale ale populației și capabili să ofere răspunsuri concrete. „Poporul îşi doreşte lideri care să ofere soluţii concrete la provocările cu care se confruntă”, a transmis acesta.

În finalul mesajului, Obama le-a mulțumit funcționarilor electorali și voluntarilor din ambele partide pentru contribuția lor la organizarea scrutinului și la buna desfășurare a procesului democratic.

„De asemenea, le suntem recunoscători miilor de funcționari electorali şi voluntari din ambele partide care au contribuit la desfăşurarea fără probleme a alegerilor şi au îndeplinit una dintre cele mai esenţiale funcţii ale democraţiei noastre”, a încheiat fostul președinte american, scrie știrileprotv.ro