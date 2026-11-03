Atacurile ruseşti care au vizat luni un sat din regiunea Zaporojie, în sudul Ucrainei, s-au soldat cu 31 de morţi şi cinci răniţi, potrivit unui nou bilanţ comunicat marţi de directorul interimar al administraţiei militare regionale, relatează Reuters.

Mîhaïlo Semikin a declarat la televiziunea naţională că aproximativ 50 de persoane sunt date dispărute în urma acestor bombardamente, care au lovit, printre altele, o şcoală transformată în centru de distribuire a ajutorului umanitar.

Ministerul rus al Apărării a declarat marţi că forţele ruse au ţintit unităţi ale armatei ucrainene desfăşurate în jurul localităţii Komîşuvaha şi a altor două sate, ucigând până la 25 de soldaţi şi distrugând aproximativ 15 vehicule.

Într-un mesaj difuzat luni seara, preşedintele Volodimir Zelensky a declarat că aviaţia rusă a aruncat mai întâi bombe planante asupra şcolii, apoi alte nouă bombe în cadrul unui nou atac, dintre care una a lovit un adăpost folosit de locuitori.

„Ruşii nu aveau cum să nu ştie că, în fiecare săptămână, locuitorii rămaşi în Komîşuvaha primesc ajutor umanitar în acel loc. Aceasta este o nouă dovadă că Rusia nu doreşte nicio dezamorsare a conflictului şi că nu doreşte o justiţie adevărată”, a scris Volodimir Zelenski pe Telegram.

Printre morţi şi răniţi, pe lângă civili, se află şi poliţişti şi membri ai echipelor de salvare.

Prin decizia administraţiei regionale, a fost decretată o perioadă de doliu pentru victimele din Komîşuvaha timp de trei zile - 3, 4 şi 5 noiembrie.Mîhaïlo Semikin a declarat la televiziunea naţională că aproximativ 50 de persoane sunt date dispărute în urma acestor bombardamente, care au lovit, printre altele, o şcoală transformată în centru de distribuire a ajutorului umanitar.

Ministerul rus al Apărării a declarat marţi că forţele ruse au ţintit unităţi ale armatei ucrainene desfăşurate în jurul localităţii Komîşuvaha şi a altor două sate, ucigând până la 25 de soldaţi şi distrugând aproximativ 15 vehicule.

Într-un mesaj difuzat luni seara, preşedintele Volodimir Zelensky a declarat că aviaţia rusă a aruncat mai întâi bombe planante asupra şcolii, apoi alte nouă bombe în cadrul unui nou atac, dintre care una a lovit un adăpost folosit de locuitori.

„Ruşii nu aveau cum să nu ştie că, în fiecare săptămână, locuitorii rămaşi în Komîşuvaha primesc ajutor umanitar în acel loc. Aceasta este o nouă dovadă că Rusia nu doreşte nicio dezamorsare a conflictului şi că nu doreşte o justiţie adevărată”, a scris Volodimir Zelenski pe Telegram.

Printre morţi şi răniţi, pe lângă civili, se află şi poliţişti şi membri ai echipelor de salvare.

Prin decizia administraţiei regionale, a fost decretată o perioadă de doliu pentru victimele din Komîşuvaha timp de trei zile - 3, 4 şi 5 noiembrie, scrie News.