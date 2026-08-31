Continuă să crească, bilanțul inundațiilor devastatoare de la granița dintre Nepal și China. Peste 900 de trupuri neînsuflețite au fost recuperate până acum în cele două țări, iar de peste 4.200 de oameni nu se știe nimic. Aproape 600 dintre aceștia sunt cetățeni străini. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.

Pe măsură ce echipele de salvare au reușit să restabilească legăturile cu autoritățile locale a crescut si bilanțul victimelor.

„Încercăm să ajungem din districutul Kathmandu spre districtul Rasuwa, una dintre zonele lovite de viitură. Și după cum se observă aici toarnă cu găleata, ceea ce înseamnă că aceste drumuri, care erau oricum greu de străbătut, sunt pline de apă. Am trecut mai devreme pe lângă trei buldozere care deblochează drumurile, dar, evident, să treci pe aici este extrem de dificil.”

Echipele de salvare fac eforturi disperate sa ajunga la cei peste 830 de angajati ai unei hidrocentrale, despre care se crede ca ar fi rămas blocati in tuneluri dupa viitura infricosatoare de miercurea trecuta.

Cu ajutorul unor echipamente de foraj s-au facut două gauri în peretii tunelurilor, pe unde se pompeaza aer si se aruncă alimente. De la o alta hidrocentrala măturata de suvoaie au fost salvati sâmbătă în jur de 100 de lucratori.

Ram CHANDRA, SALVAT DIN TUNEL: „Am stat atârnat de un inel de pe tavan, în timp ce apa creștea sub mine.”

Amar BISTAM, SALVATOR: „N-am cuvinte să descriu ce am găsit acolo, zeci, sute de oameni fără pic de mâncare de atâtea zile. Parcă am pătruns într-o altă realitate.”

Printre victimele casatrofei se numara si aceasta fetită de 5 ani, care se indrepta spre scoala cu autobuzul.

Rajkumar, TATĂL FETIȚEI: „Visul meu era ca fetița mea să facă școală, astfel încât educația sa-i asigure o viață mai bună. Pentru asta munceam din greu, dar acum s-a ales praful de tot.”

Dar în mijlocul valului imens de durere apar și povești care aduc un crâmpei de speranță. Niste profesori au reușit să isi evacueze elevii în ultima clipă.

Toți copiii scosi din clase au fost duși de urgență pe un deal din apropiere. Între timp, directorul a reușit să ii anunțe pe șoferii autobuzelor care aduceau spre școală alți elevi să se întoarcă din drum.

„Profesorii le-au spus că are loc o inundație și că ar trebui să-și lase gențile și pachețelele și să iasă. Așa au reușit să supraviețuiască.”

„Fiul meu este în viață și asta este cea mai mare fericire a mea. Genți, cărți și obiecte mai putem cumpăra.”

Printre cei dați dispăruți se află atât localnici, cât și sute de cetățeni străini care se aflau în Nepal pentru muncă, turism sau pelerinaj. Din cele peste 4.200 de persoane căutate, 3.655 sunt nepalezi, iar 592 sunt cetățeni străini.