Capitala României a fost serios afectată de ploile torențiale de azi-noapte. Precipitațiile abundente au lăsat în urmă străzi inundate și probleme de circulație. Mai mulți șoferi au căutat rute ocolitoare, după ce drumurile au devenit adevărate canale navigabile. Unii s-au aventurat în apele adânci, iar apoi s-au văzut nevoiți să-și abandoneze mașinile.

Capitala României a fost serios afectată de ploile torențiale de azi-noapte. Precipitațiile abundente au lăsat în urmă străzi inundate și probleme de circulație. Mai mulți șoferi au căutat rute ocolitoare, după ce drumurile au devenit adevărate canale navigabile. Unii s-au aventurat în apele adânci, iar apoi s-au văzut nevoiți să-și abandoneze mașinile.

Amalia ENACHE, CORESPONDET: „Eu am terminat stirile. Incerc sa merg spre casa dar am vrut neeaparat sa va arat cum arata strazile din Buc in acest moment. Aceasta este intersectia dintre calea mosilor spre piata obor. Pare ca e raul damboita. MAsinile s-au oprit pentru ca nu mai pot inainta in niciun fel. Apa depaseste cu mult.nivelul la care ar intra la motor. Vad ca sunt cativa curajosi care incearca sa intre si sa avanseze printr ceea ce in momentul de fata pare un rau in mijlocul bucurestiului.”

Teodora NICA, CORESPONDENT PROTV: „Pe calea mosilor apa continua sa acopere o buna bucata din carosabil iar masinile care au reusit sa intre pe aceasta strada au ramas complet blocate si au avut nevoie de ajutor ca sa poata fi deblocate din apa.”

Această tânără a încercat să-și salveze autoturismul parcat pe stradă, dar nu a mai reușit. Mașina a rămas în mijlocul apei.



„Tocmai de aceea am vrut s-o mut dar nu am mai apucat. Mai ales ca treceau masini pe langa mine si m-am gandit ca merge si cu a mea dar aparent...”



Teodora NICA, CORESPONDENT PROTV: „Apa depaseste de nivelul genunchilor iar soferii sunt nevoiti sa faca cale intoarsa de frica sa nu ramana blocati cu masinile in apa.”



Pentru pietoni a fost la fel de rău.

„Ne a prins inundatia pe strada, mergem acasa de la munca. E dezastru nu e bine. Sunt uda pana pe aici (si arata) Nici masinile daca fac comanda, nu merge nimic.”



Teodora NICA, CORESPONDENT PROTV: „Si in colentina tablolul este acelasi. Strazi inundate, canale care au refulat si masini blocate in apa. Asadar semnele furtunii sunt vizibile in toate sectoarele din capitala”



De-a lungul serii, autoritățile au transmis mai multe mesaje RO-Alert, prin care le-au recomandat oamenilor să evite deplasările.