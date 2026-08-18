Bucurie mare la grădina zoologică din Chicago. Un pui de maimuță veveriță a venit pe lume pe 30 iulie și a făcut deja prima apariție în fața vizitatorilor.

Mama, Gizmo, are ceva experiență: acesta este al nouălea pui al ei. Pentru tată, Sandy, este însă primul urmaș.Puiul nu are încă un nume, iar sexul nu a fost dezvăluit. Deocamdată, stă aproape permanent lipit de mama sa, care îl poartă prin habitat.

Va mai dura câteva luni până să prindă curaj și să înceapă să exploreze de unul singur. Maimuțele veveriță sunt originare din America Centrală și de Sud și trăiesc în grupuri numeroase, fiind printre cele mai mici primate din regiune.

Sunt foarte active, agile și se hrănesc cu fructe, insecte și alte mici vietăți.