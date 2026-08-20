O femeie de 84 de ani a fost găsită în viață în ruinele casei sale, la trei zile după ce un cutremur puternic a lovit estul Indoneziei, au confirmat autoritățile, scrie The Guardian.

Cutremurul cu magnitudinea de 7,7 s-a produs sâmbătă dimineață în largul insulei Flores din Indonezia, provocând moartea a cel puțin 73 de persoane, rănirea a peste 900 și strămutarea a aproape 60.000 de oameni.

O alunecare de teren declanșată de cutremur a blocat accesul către satul Nitunglea, unde locuia Paulina Pobi, în vârstă de 84 de ani. Femeia a rămas îngropată timp de trei zile sub pereții din bambus prăbușiți ai locuinței sale, până când a fost găsită marți.

Reprezentantul poliției din districtul Sikka, Bambang Supeno, a declarat presei locale că femeia a fost evacuată în siguranță și transportată la cel mai apropiat centru medical pentru îngrijiri.

„Pentru că era paralizată, nu se putea mișca și nici vorbi, așa că abia în a patra zi familia ei a găsit-o”, a declarat pentru Agence France-Presse un alt oficial local, Rudolfus Riba.

Magazinele alimentare, benzinăriile și alte spații comerciale au început să se redeschidă pe insulă, însă străzile sunt încă acoperite de moloz, iar echipele de salvare continuă să sape printre dărâmături în căutarea unor posibile victime.

Agenția indoneziană pentru gestionarea dezastrelor a anunțat că 398 de tone de ajutoare, inclusiv alimente, corturi, adăposturi pentru sinistrați și donații din partea populației, au fost transportate către comunitățile afectate.

Procesul de distribuire a ajutoarelor a fost însă încetinit de relieful muntos al insulei Flores și de drumurile avariate de cutremurul produs la mică adâncime. Guvernul a extins utilizarea aeronavelor militare, navelor și personalului armatei pentru a sprijini operațiunile de urgență în zonele izolate, a declarat purtătorul de cuvânt al agenției pentru dezastre, Berton Panjaitan, într-un mesaj video.

Peste 3.000 de replici au fost înregistrate de sâmbătă, dintre care cel puțin 86 au fost suficient de puternice pentru a fi resimțite de populație, potrivit agenției geologice din Indonezia.

Seismele repetate i-au făcut pe mulți oameni să se teamă să se întoarcă în locuințele avariate.

Inspectorul general Rudi Darmoko, șeful poliției regionale, a declarat că persoanele strămutate sunt traumatizate de dezastru.

„Acești refugiați nu sunt doar răniți fizic, ci se confruntă și cu probleme de sănătate mintală pe care nu trebuie să le ignorăm, în special în cazul copiilor”, a spus el.

Indonezia se confruntă frecvent cu cutremure deoarece este situată pe „Cercul de Foc al Pacificului”, o zonă cu activitate seismică și vulcanică intensă care se întinde din Japonia, prin Asia de Sud-Est și până dincolo de Oceanul Pacific, scrie știrileprotv.ro