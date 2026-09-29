Curtea de Apel București a întors decizia primei instanțe și a hotărât ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie arestat preventiv. Călin Georgescu, care era cercetat sub control judiciar, va fi dus în arest.

Călin Georgescu a ajuns la Arestul Central al Poliției Capitalei. Este așteptat de câteva zeci de susținători, care scandează: „Căline, poporul e cu tine” și „Trădătorii”.

Călin Georgescu, ridicat pentru a fi dus în arest

Călin Georgescu a fost ridicat de polițiști, marți seară, de la vila sa din Mogoșoaia. El este dus acum în Arestul Poliției Capitalei. Câteva zeci de susținători ai lui s-au adunat deja acolo.

Ce urmează după decizia instanței

Călin Georgescu urmează să fie preluat de polițiști de la locuința sa din Mogoșoaia și dus în Arestul Central al Poliției Capitalei.

Decizia Curții de Apel București în cazul lui Călin Georgescu

Magistrații Curții de Apel au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, presupusul complice al lui Georgescu.

Magistrații au admis astfel contestația DIICOT la decizia Tribunalului de plasare sub control judiciar a lui Georgescu și Rusen:

Decizia Curții de Apel:

„Respinge ca nefondate contestațiile formulate de contestatorii-inculpați. Admite contestația formulată de PICCJ-DIICOT. Desființează încheierea contestată și, pe fond, rejudecând, dispune următoarele:

Admite propunerea formulată de PICCJ-DIICOT de luare a măsurii arestării preventive privind pe inculpați.

Dispune arestarea preventivă a inculpaților pe o perioadă de 30 de zile”.

Hotărârea instanței este definitivă

Atât în cazul lui Călin Georgescu, cât și în cazul lui Ionel Rusen, decizia de arestare preventivă este definitivă.

Decizia a fost amânată, după ce cei doi judecători din completul de la Curtea de Apel București – judecătoarele Violeta-Elena Georgescu-Ashemimry (șefa Secției I penală de la CAB) și Cristina Grecu – au avut opinii divergente. În aceste condiții, s-a format un complet de divergență, adică a fost adus încă un magistrat care să încline balanța.

Complet de divergență pentru decizie

Un complet de divergență este format atunci când judecătorii nu reușesc să ajungă la o decizie comună, astfel că un al treilea judecător este chemat să asculte concluziile apărării și ale acuzării, pentru a putea lua în final o decizie.

Fostul candidat la prezidențiale a fost reținut pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT, în 21 septembrie, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat. El a petrecut atunci o noapte în Arestul Central al Poliției Capitalei.

Ulterior, Tribunalul București a decis ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie cercetat sub control judiciar. Decizia instanței a fost atacată atât de procurorii DIICOT, cât și de Georgescu. DIICOT a cerut Curții de Apel București arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Georgescu, în timp ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a cerut să nu îi fie ridicat controlul judiciar, care nu îi permite, printre altele, să părăsească țara fără acordul autorităților.