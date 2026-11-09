Judecătorii au decis înlocuirea arestului preventiv din sediul poliției cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu, potrivit informațiilor publicate de G4Media. Decizia nu este definitivă și nici executorie.

Hotărârea vine după ce politicianul a cerut înlocuirea măsurii preventive cu una mai blândă, respectiv arest la domiciliu sau control judiciar. Judecătoarea Diana Nicoleta Costea a rămas în pronunțare în urmă cu aproximativ două ore, iar ulterior a fost anunțată decizia.

Cinci dosare penale pe numele lui Călin Georgescu

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, într-un dosar de înșelăciune, în care prejudiciul calculat de DIICOT se ridică la 1,1 milioane de euro.

Între timp, pe numele său au fost deschise cinci dosare penale. Printre acuzațiile investigate se numără tentativa de lovitură de stat, promovarea cultului legionar, salutul nazist și tergiversarea anchetei penale prin sustragerea tehnicii de interceptare montate în locuința sa din Mogoșoaia.

A mai cerut în repetate rânduri o măsură mai blândă

Georgescu a încercat în mai multe rânduri să obțină înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai puțin restrictivă. Deși Tribunalul a admis anterior unele dintre cererile sale, hotărârile nu au fost definitive.

Ulterior, Curtea de Apel București a respins solicitările de eliberare sau de înlocuire a arestului preventiv, scrie G4media.ro.