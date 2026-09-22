Luni spre marți a fost prima noapte pe care Călin Georgescu a petrecut-o în arest. Georgescu a fost scos luni seară din sediul DIICOT având cătușe la mâini, după ce a fost reținut, fostul candidat la alegerile prezidențiale petrecându-și astfel noaptea în Arestul central al Capitalei.

El a fost reținut de procurori pentru 24 de ore într-un nou dosar, al treilea care îl vizează pe Georgescu și în care acesta este acuzat că l-a înșelat pe omul de afaceri Răzvan Leu. Tot luni a fost reținut și un presupus complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen.

Astăzi, 22 septembrie, cei doi vor fi prezentați Tribunalului București, în fața unui judecător de drepturi și libertăți, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acuzaţiile vizează infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat.

„La data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea a doi inculpați, cetățeni români, cu vârstele de 64 și 47 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Pe parcursul perchezițiilor efectuate în cursul acestei zile au fost găsite și ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate (două pașapoarte și o legitimație), ce urmează a fi expertizate, existând suspiciunea că sunt false, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă”, a anunțat DIICOT, prin intermediul unui comunicat de presă.

Gestul făcut către susținători

Georgescu a fost adus la DIICOT luni, în jurul orei 15:00, după aproape 9 ore de percheziții la locuința lui din Mogoșoaia. Alte percheziții au fost efectuate în Bucureşti, Ciolpani şi Buftea.

Fostul prezidențiabil nu a vrut să dea declarații în fața anchetatorilor și s-a prevalat la dreptul la tăcere, au precizat, pentru HotNews, surse judiciare.

La ieșirea de la audieri, înconjurat de mascați și de reporteri pe treptele din fața sediului DIICOT din Capitală, Călin Georgescu și-a salutat susținătorii, făcând un gest aparent neobișnuit. Fostul candidat la prezidențiale a ales să-și ridice mâinile încătușate deasupra capului, dar fără să facă însă declarații în fața jurnaliștilor, în contextul în care majoritatea persoanelor arestate decid mai degrabă să nu își arate cătușele sau să le ascundă sub o haină.

Nici avocații fostului prezidențiabil nu au făcut declarații presei în momentul în care au părăsit sediul instituției.

În cursul serii, zeci de susținători ai acestuia au venit în fața Arestului central din București, după ce au plecat de la sediul DIICOT, acolo unde au fost prezenți și în timpul zilei, când Georgescu a fost adus de anchetatori după percheziții. Unii dintre susținători au făcut live-uri pe TikTok și pe alte rețele de socializare. Acești internauți s-au arătat deranjați că nu au fost lăsați să se apropie de sediul Arestului și i-au chemat pe oameni să vină în cursul dimineții aici. De asemenea, ei s-au întrebat, în live-urile lor, „unde sunt” fermierii, ciobanii, minerii și celelalte categorii socio-profesionale.

Reținut în drum spre un bazin de înot

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineața, în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot în Otopeni, și dus pentru percheziții la vila lui din Mogoșoaia, în dosarul de înșelăciune.

Ancheta care îl vizează a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care acuză că a fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro.

Fostul candidat la prezidențiale i-ar fi propus omului de afaceri buzoian o afacere cu tranzacții cu metale prețioase. Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, prezentat ca fiind reprezentantul unei bănci din Elveția.

Pentru a obține creditul lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1 milion de euro, iar ulterior alți 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri buzoian a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Ce au găsit procurorii la percheziții

Printre altele, anchetatorii au găsit în vila din Mogoșoaia o legitimație „diplomatică” pe numele lui Călin Georgescu, aparent emisă de Ordinul Cavalerilor de Malta.

Este vorba despre un document intitulat „DIPLOMATIC ID – Order of Malta, Sovereign Order Hospitalliers of Saint John of Jerusalem”. Pe document apare numele „senatorului” Călin Georgescu, având și poza acestuia.

Ulterior, Ambasada Ordinului Suveran Militar de Malta în România a anunțat că nu a emis niciun document pe numele lui Georgescu.

Totodată, în mașina lui Georgescu a fost găsit un aparat de bruiaj, care îi permitea fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024 să nu fie înregistrat în timp ce purta diverse conversații.

Potrivit unor surse judiciare, este vorba de un aparat de bruiaj (rabbler), folosit pentru a bloca ascultarea și înregistrarea convorbirilor.

De asemenea, după orele de percheziții, mascații au ieșit cu genți pline de documente din vila lui Georgescu de la Mogoșoaia.

Răzvan Leu: „Am avut încredere deplină în Călin Georgescu”

Răzvan Leu a confirmat că el este cel care a formulat plângerea penală împotriva lui Georgescu.

„Confirm că sunt persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT. Am făcut acest demers dintr-un singur motiv: am pierdut peste un milion de euro, bani câștigați prin muncă, în urma promisiunii unei finanțări care nu s-a concretizat niciodată. Am încercat ani de zile să recuperez suma pe cale amiabilă, fără niciun rezultat. L-am cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, printr-o conjunctură întâmplătoare. Mi-au plăcut hotărârea, povestea și planurile sale. Asemenea mie, după cum ați văzut, milioane de români au avut încredere în Călin Georgescu”, a afirmat Răzvan Leu luni, într-un comunicat de presă transmis Agerpres.

„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală. Am fost înșelat cu suma de 1.100.000 euro, dată de mine ca avans pentru un împrumut extern de 6.000.000 euro, o linie de credit destinată unor investiții în afaceri. Împrumutul ar fi trebuit acordat de o companie financiară recomandată și garantată de Călin Georgescu și de partenerii săi de afaceri, pe care presa i-a menționat deja”, a precizat omul de afaceri din Buzău.

Ce pedeapsă riscă Georgescu

Avocata Sandra Grădinaru, cadru didactic în cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a explicat, pentru HotNews, care sunt pedepsele prevăzute de legislația românească în cazul celor două infracțiuni de care este acuzat Călin Georgescu.

„Pentru infracțiunea de înșelăciune în formă simplă limitele de pedeapsă sunt cuprinse între 6 luni la 3 ani. Limitele de cresc de la 1 la 5 ani, dacă infracțiunea a fost săvârşită prin folosirea de calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase, iar dacă a produs consecințe deosebit de grave se majorează cu jumătate. Pentru infracțiunea în formă continuată, pedeapsa se majorează cu maximum trei ani”, a explicat avocata Grădinaru.

Astfel, pentru infracțiunea de înșelăciune, Georgescu riscă până la 10 ani de închisoare, prin reținerea celor două prevederi: agravanta și forma continuată.

În cazul infracțiunii de constituire de grup infracțional organizat, în forma simplă, limitele de pedeapsă sunt cuprinse între 1 și 5 ani de închisoare.

În forma agravantă, când infracțiunea urmărită de grup este sancționată cu închisoare mai mare de 10 ani, pedeapsa este de la 3 la 10 ani.

Dacă va fi găsit vinovat, atunci lui Călin Georgescu i se va aplica o pedeapsă principală (cea mai mare) și un spor, reprezentând o treime din cuantumul celei de-a doua.

Celelalte două dosare penale care îl vizează pe Călin Georgescu

Ancheta DIICOT reprezintă cel de-al treilea dosar în care fostul candidat a fost pus sub acuzare.

În iulie 2025, Călin Georgescu a fost trimis pentru prima dată în judecată, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea, în public, a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată. Dosarul se află în prezent pe rolul Judecătoriei Sectorului 1.

Pe 3 aprilie, Georgescu a scăpat definitiv de controlul judiciar, la mai bine de un an de la instituirea acestei măsuri preventive, după ce Tribunalul Bucureşti i-a admis contestaţia şi a desfiinţat în parte hotărârea Judecătoriei Sectorului 1, care decisese să-i menţină măsura preventivă.

În septembrie 2025, Călin Georgescu a fost trimis în judecată de către Parchetul General în cel de-al doilea dosar, în care este acuzat că a plănuit acțiuni pentru destabilizarea României, după ce Curtea Constituțională (CCR) a amânat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, pe care Georgescu l-a câștigat. Cazul se judecă la Curtea de Apel București (CAB).

În acest dosar, Georgescu a fost trimis în judecată alături de fostul mercenar Horaţiu Potra şi de alţi 20 de inculpaţi, scrie hotnews.ro

Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive. CAB a stabilit următorul termen pentru data de 28 septembrie 2026.