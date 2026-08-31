Un candidat comunist din republica Buriatia a avut curajul să pună la televizor întrebări pe care, în Rusia de astăzi, nu prea mulți politicieni îndrăznesc să le rostească. „Când se termină războiul?”, „De ce este blocat internetul?” și „De ce totul se scumpește?” sunt doar câteva dintre mesajele din spoturile sale electorale.

Baer Țîrenov, deputat în Parlamentul regional din Buriatia și candidat al Partidului Comunist pentru Duma de Stat, a lansat două clipuri electorale care au ajuns pe posturile locale de televiziune. În doar 15 secunde, politicienii au încercat să înghesuie aproape toate nemulțumirile pe care rușii le discută, dar nu prea le aud rostite de la televizor.

„Când se va termina războiul?

— De ce este blocat internetul?

— Cum să trăim cu asemenea taxe?

— De ce autoritățile nu ne ascultă?”

În spoturi sunt puse întrebări despre războiul din Ucraina, blocarea internetului, taxele mari, scumpiri și taxa de reciclare auto.

„— De ce totul se scumpește?

— La ce servește taxa de reciclare? ”

La final, Țîrenov vine cu un slogan îndrăzneț.

„Puterea poporului! Pace lumii!”

Politicianul spune că echipa sa a încercat să transmită în aceste 15 secunde „toate gândurile și întrebările pe care le au oamenii astăzi”. Și, aparent surprins că mesajele au ajuns pe post, candidatul spune că, spre deosebire de alte materiale electorale, spoturile sale încă nu au fost scoase de pe post. Pentru mai multă siguranță, Țîrenov le-a publicat și pe Facebook.

Iar aici povestea devine și mai interesantă: anul trecut, același comunist susținea ridicarea unui monument în cinstea lui Stalin la Ulan-Ude. Iar în 2021 propunea chiar interzicerea partidului „Rusia Unită”, pe care îl compara cu organizația teroristă ISIS. Republica Buriatia este o regiune a Federației Ruse situată în sudul Siberiei, la est de Lacul Baikal.