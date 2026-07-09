Germania se confruntă cu un bilanț alarmant al efectelor valurilor de căldură. Aproximativ 5.120 de persoane și-au pierdut viața în acest an din cauza temperaturilor extreme, potrivit datelor Institutului Robert Koch (RKI), citate de Reuters. Cele mai multe decese au fost înregistrate la sfârșitul lunii iunie, când temperaturile medii săptămânale au depășit semnificativ pragul de 20 de grade Celsius.

Potrivit raportului RKI, majoritatea victimelor – aproximativ 4.270 de persoane – aveau vârsta de peste 75 de ani. Femeile au reprezentat cea mai mare parte a deceselor, în special din cauza ponderii mai mari a acestora în rândul populației foarte vârstnice, transmite digi24.ro.

Datele din Germania vin pe fondul unui val de căldură care a afectat o mare parte a Europei. Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice al Uniunii Europene a anunțat că Europa de Vest a înregistrat cea mai caldă lună iunie din istorie, cu o temperatură medie de 20,74 grade Celsius.

În perioada 20-28 iunie, autoritățile din Franța, Belgia, Spania și Țările de Jos au raportat peste 4.700 de decese suplimentare asociate temperaturilor extreme.

Cele mai afectate persoane, vârstnicii

Institutul Robert Koch precizează că persoanele în vârstă rămân cea mai vulnerabilă categorie în timpul episoadelor de caniculă. În ultimul deceniu, cele mai multe decese cauzate de căldură în Germania au fost raportate în 2018 și 2019, cu aproximativ 8.400 și, respectiv, 6.900 de victime.

Un caz deosebit a fost înregistrat la Köln, unde în weekendul canicular din 27-28 iunie au murit 120 de persoane, de patru ori mai multe decât într-o perioadă obișnuită, potrivit liderului Partidului Verzilor, Katharina Droege.

Guvernul german, criticat pentru reacția la criza climatică

Valul de căldură a intensificat criticile la adresa guvernului condus de cancelarul Friedrich Merz. Reprezentanții Verzilor susțin că autoritățile nu acordă suficientă atenție efectelor schimbărilor climatice și avertizează că reducerea investițiilor în protecția mediului ar putea afecta capacitatea Germaniei de a face față unor astfel de fenomene extreme.

Criticile vizează și proiectul de buget pentru anul 2027, în special reducerea fondurilor destinate protecției climatice.

Germania și-a propus să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 65% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, și să atingă neutralitatea climatică până în 2045. Până acum, reducerea emisiilor este de aproximativ 48%, iar experții avertizează că măsurile actuale ar putea fi insuficiente pentru atingerea obiectivelor stabilite.