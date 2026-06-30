35 de județe și Bucureștiul sunt sub cod roșu de caniculă, iar vremea extremă a făcut deja victime. În Iași, un bărbat de 56 de ani a fost găsit inconștient pe câmp, în timp ce trei oameni - din județele Bacău, Brașov și Timiș - au murit în timp ce încercau să se răcorească, în râuri sau lacuri. Mii de oameni au cerut ajutor la 112, doborâți de căldură. Atenție... urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Un adolescent de 16 ani a fost scos fără suflare aseară, din râul Siret, în comuna Săucești din județul Bacău. Cel mai probabil, intrase să se răcorească. Medicii au încercat să-l resusciteze, dar au fost nevoiți să declare decesul, în cele din urmă.

În municipiul Iași, o fetiță de 4 ani a fost salvată de doi agenti de la Politia Locala dintr-o masină parcata pe bulevardul Socola. Tatăl o lăsase închisă în autoturism, la amiază, când în interior erau 50 de grade, spun agenții. Tatăl fetitei a scapat doar cu un avertisment.

Pe străzile din Iași, mulți oameni au ieșit cu umbrele de ploaie, ca să se protejeze de soarele dogoritor.



Mașinile firmei de salubrizare din oraș au pulverizat cu tunurile 56 de tone de apă, ca să mai răcorească trecătorii.



"Dureri de cap, greata? Amețește? Diabetic, cardiac dumnealui, cumva? A stat foarte mult în soare, cumva? Este cumva roșu la fata sau pe mâini, ceva de genul acesta? Deci doar la fatza. O sa vă trimitem un echipaj"



In dispeceratele 112, telefoanele au sunat în continuu, iar camerele de garda s-au aglomerat peste zi.



Carmena PISERU, UPU VASLUI: „Cu cefalee, vărsături, vertij, cu tulburări de echilibru recomandăm să se stea în casa daca se poate pentru cei hipertensivi."



Nu au scăpat de probleme nici cadrele medicale. La Botoșani, o infirmieră de la pediatrie a leșinat în timpul programului, din cauza temperaturilor ridicate, spun colegii ei. A fost transportata la urgențe.

In Brasov, un barbat a dispărut în râul Olt după ce a vrut sa-si salveze fiul din apă. Fratele bărbatului a sarit după ei, dar a reusit să scoată doar copilul.



Ilie STOICA, FRATELE VICTIMEI: „- Nu stia niciunul să inoate!

- Si cum de s-au dus în larg?

- Or crezut ca nu e așa mare apa!"



Iar în Timiş, o fata de 17 ani a murit înecată, după ce a intrat să se răcorească într-o baltă din Sânnicolau Mare. Scafandrii au scos-o din apă, iar medicii au încercat să o resusciteze, dar fără succes.



Temperatura maxima resimtita a ajuns ieri si la 44 de grade in vestul tarii, 42 la Turnu Magurele si Baneasa si 41 la Iasi.

In Capitală, termometrele au atins la prânz 40 de grade. Sufocati de aerul greu, mulți s-au oprit la unul din cele 29 de puncte de prim ajutor, puse la dispoziție de primărie.

"Asistent: Este un pic mai mare. Doamna: Probabil de la căldură și așa..."

"Lipsă de aer, sufocare. I-am dat un pahar cu apă, i-a scăzut temperatura corpului ."

In Capitală si Ilfov peste 1500 de oameni au cerut ajutor medical, cei mai multi in vârsta. Echipajele au fost suplimentate.



ALIS GRASU, SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI-ILFOV: „Am adus în regim de gardă în jur de 20 de echipaje, atât echipaje de urgență, cât și mașini de consultații la domiciliu”.



In Timisoara, mai multe tramvaie au rămas blocate, după ce materialul folosit la montarea sinelor s-a topit. Roţile tramvaiului nu au mai putut înainta, deşi şinele au fost stropite cu apă. Temperatura a depăşit 60 de grade la nivelul liniilor.



ROXANA TIVADAR:„La doi paşi de centrul Timişoarei, într-o zonă cu multe clădiri de birouri şi instituţii publice, peisajul e atipic pentru o zi de luni. În locul forfotei şi agitaţiei obişnuite, străzile sunt aproape pustii. Circulă mai mult maşini şi mijloace de transport în comun, pentru că puţini sunt cei care se încumetă să iasă."



„E primul an in care vedem oameni cu umbrele, nu doar asiatici."

Si animalele de companie sufera pe canicula. Plimbate la orele pranzului se pot alege cu arsuri la pernute si stari de rau.



CORINA BEREȘ, MEDIC VETERINAR USAMV CLUJ:„S-a întâmplat să fie un cățeluș uitat în mașină cu geamurile închise au ajuns în stare de inconștiență, cu temperaturi care depășeau 40-41 de grade."



Veterinarii spun ca temperatura crescuta in corp, la animale, se manifesta prin hiperventilatie si agitatie.