Valul de căldură afectează tot mai multe regiuni ale lumii. Dacă țări precum Spania și Italia par să se fi obișnuit cu temperaturile extreme, locuitorii din Norvegia sau Japonia se adaptează extrem de greu. Companiile nipone au încercat să relaxeze codul vestimentar, astfel încât angajații să facă față mai ușor celor 38 de grade Celsius din termometre.

Spania se topește din nou sub așa-numita „cupolă de foc”.

În unele zone, au fost înregistrate ieri chiar și 44 de grade Celsius.

Autoritățile din Valencia și Murcia au emis coduri roșii de căldură extremă.

Locuitorii încearcă să găsească metode de a trece și peste acest val de caniculă.

„Înainte de toate, beau multă apă și încerc să merg la piscină, la plajă ca să mă mai răcoresc puțin.”

„Ca să faci față căldurii din zilele astea, cel mai important lucru e un duș bun. Doar că, de îndată ce ieși din duș, căldura e tot acolo! Și până și nopțile de aici sunt fierbinți.”



„Căldura este nemiloasă până și cu norvegienii.

Meteorologii spun că în sud-estul țării temperaturile vor depăși 37 de grade Celsius, în zilele următoare.

Asta înseamnă că se va putea depăși recordul național.”



Isak SLETTEBØ, METEOROLOG: „Recordul național (de căldură) a fost atins în 1970, la Nesbyen, multă lume a auzit de el. Dar mă tem că mâine recordul va fi doborât. De fapt, este surprinzător că a rezistat atât de mult”



Obișnuiți cu răcoarea, oamenii nu prea știu cum să gestioneze această situație.

„Este deopotrivă plăcut, dar și îngrijorător când este atât de cald. Să vedem cum ne vom descurca.”

„Ieri am mers cu bicicleta până în centrul orașului Asker, dar s-a făcut prea cald, așa că acum am zis că trebuie să mergem la plajă.”

În vestul Japoniei, termometrele au urcat până la 38,4 grade Celsius.

Așa că mulți bărbați au renunțat la costume și au mers la serviciu în pantaloni scurți.

Este o alegere neobișnuită pentru o societate atât de conservatoare.

„Se simte destul de răcoritor să-ți ștergi transpirația cu aceste șervețele umede, cam așa încerc eu să mai domolesc căldura. Referitor la discuțiile cu privire la încălzirea globală, dacă va deveni și mai cald de atât, acest lucru va afecta multe aspecte ale vieții noastre de zi cu zi. (Față de acum 10 ani), este complet diferit. Este mult mai cald."



Anul trecut, Japonia a înregistrat cea mai fierbinte vară de la începutul monitorizării datelor meteo, în 1898.

Iar anul acesta, specialiștii se așteaptă la noi recorduri.